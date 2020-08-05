 

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

05.08.2020, 5:42, Разное

Следственный комитет пока не установил заказчика дела о сбыте наркотиков, незаконно возбужденного в отношении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом ТАСС заявил адвокат Алексей Коврижкин, представляющий интересы основного обвиняемого по делу — экс-полицейского Игоря Ляховца.

По его словам, в окончательной версии обвинения, предъявленного задержавшим Голунова полицейским, нет сведений о заказчике либо неустановленном лице, которое могло выступать в роли заказчика. «Более того, по версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Мы с такой позицией не согласны, считаем дело Ляховца и других фигурантов сфабрикованным», – добавил Коврижкин.

Сам журналист и его адвокат пока не ознакомились с обвинением в окончательной редакции. «Насколько я знаю, работа в этом направлении [поиска заказчика] ведется. Во всяком случае, мы с Иваном не оставим это просто так, и я пока не вижу, чтобы СК по этому поводу "умывал руки"», — сказал адвокат Голунова Сергей Бадамшин в разговоре с «Новой газетой».

Напомним, всего в рамках дела о задержании Голунова у Цветного бульвара в Москве в прошлом июне проходят пять бывших оперативников из УВД по ЗАО Москвы. По версии центрального аппарата СК, они сами приобрели и подложили Голунову наркотики, а после обвинили его в подготовке к их сбыту. Четверо полицейских с января остаются под стражей, а Дениса Коновалова, признавшего вину и давшего показания против своего бывшего начальника Игоря Ляховца, в феврале отпустили под домашний арест.

Еще в прошлом году Голунов предполагал, что возбуждение дела в отношении него может быть с его расследованием о ритуальном бизнесе. Однако этим летом журналист заявил, что «вся эта история началась еще до того, как он занялся темой». «Сейчас идет работа по заказчику этого преступления», — сказал Голунов в интервью, добавив что пока не может раскрыть подробностей расследования.

Источник: Новая газета





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