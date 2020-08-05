Посол Китая обвинил США в одержимости мировым господством

05.08.2020, 5:16, Новости дня

Американцы считают чрезвычайно важным сохранение доминирующего положения США в мире, Китай не намерен придерживаться такого подхода, сообщил посол КНР в Соединенных Штатах Цуй Тянькай в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

«За последние десятилетия мы многому научились у Соединенных Штатов. Конечно, есть что-то, что мы пока у США не переняли. Думаю, одна из вещей, которую нам никогда не следует перенимать, – это одержимость мировым господством», – приводит слова китайского дипломата ТАСС.

«Китай точно не намерен добиваться мирового господства. Но в этой стране люди говорят об этом так часто. Мне кажется, что есть одержимость этим», – подчеркнул Цуй Тянькай. «Я не считаю, что кто-то должен стремиться к этому», – добавил он.

Посол заверил, что Пекин не стремится к росту напряженности в отношениях с Вашингтоном и настроен на сотрудничество между странами.

Напомним, в январе прошлого года экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер констатировал, что Вашингтон лишился статуса самого важного игрока на международной арене.

В сентябре 2018 года Пентагон объявил о попытках РФ и Китая создать новый миропорядок. Позже глава Пентагона Марк Эспер признался, что стремление Китая «изменить мир в свою пользу» беспокоит Вашингтон.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что РФ потеряла статус главного противника США.