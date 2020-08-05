Мнение: Взрыв в Бейруте
05.08.2020, 5:05, Разное
В Бейруте произошел масштабный взрыв. Что именно взорвалось, пока не ясно. Но можно предположить, что взорвалось хранилище каких-то боеприпасов.
В припортовых районах очень сильные разрушения.
Количество жертв пока неизвестно, но оно будет значительным.
UPD:
В городе серьезные разрушения в радиусе 3 миль от эпицентра.
Менее серьезные разрушения в радиусе до 5 миль.
Окна в домах выбивало в радиусе 8 километров.
Сам взрыв ощущался в радиусе 25 километров от эпицентра.
Онлайн-трансляция.
https://twitter.com/Dalatrm/status/1290684774756102144 – погибшие в эпицентре взрыва (18+)
Источник: Colonel Cassad
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