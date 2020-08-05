Мнение: Взрыв в Бейруте

05.08.2020, 5:05, Разное

В Бейруте произошел масштабный взрыв. Что именно взорвалось, пока не ясно. Но можно предположить, что взорвалось хранилище каких-то боеприпасов.

В припортовых районах очень сильные разрушения.

Количество жертв пока неизвестно, но оно будет значительным.

UPD:

В городе серьезные разрушения в радиусе 3 миль от эпицентра.

Менее серьезные разрушения в радиусе до 5 миль.

Окна в домах выбивало в радиусе 8 километров.

Сам взрыв ощущался в радиусе 25 километров от эпицентра.

Онлайн-трансляция.

https://twitter.com/Dalatrm/status/1290684774756102144 – погибшие в эпицентре взрыва (18+)