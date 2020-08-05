Мнение: Билингвы атакуе!

05.08.2020, 4:55, Разное

Вот, между прочим, хороший пример того, как “политическая целесообразность” влияет на полемику, заставляя в итоге стороны спора занимать позиции… противоположные тем, какие они должны занимать в соответствии со здравым смыслом!

Наши украинские друзья, отстаивая в многолетних (!) спорах необходимость на Украине только украинского языка в качестве государственного, постоянно упирали и упирают на то, что все жители Украины, дескать, “полнейшие билингвы”, то есть якобы с детства одинаково хорошо знают и русский, и украинский языки, легко переключаются между ними в разговоре – вот такая у украинцев культурная особенность. И более того – сторонники “мовы” как единственного госязыка даже любят упирать на эту “билингвальность” украинского народа, видя в этом даже повод для национальной гордости: вот мы какие – не то что вы, россияне, только на одном языке можете, а это фу, следствие общей неразвитости!

И наоборот: возражающие им ватники, колорады, имперцы и прочие сторонники русскоязычных (и я в том числе) – постоянно пытались все эти годы ставить под сомнение украинскую билингвальность, уверять, что “все не так просто”, что людям все-таки свойственно говорить и думать на каком-то одном языке – поэтому, мол, человек, которого во взрослом состоянии переучивают на другой язык, испытывает нравственные страдания, и т.п.

И так годами по кругу, но с неизменным увлечением (понятие “хохлосрач” – одно из самых почтенных и вечнозеленых даже в умирающем ЖЖ, не говоря уж про другие площадки).

И что удивительно: за все эти годы никто так и не удосужился заметить, что позиции у обеих сторон спора абсурдны, а сам этот спор нелеп: ведь каждая из сторон отстаивает тезисы… выгодные ее противнику.

Ну в самом деле – какие “билингвы”? Как может сторонник монополии одного и только одного государственного языка всерьез заявлять, что “у нас все одинаково хорошо владеют обоими языками”? Это ведь все равно что выбить из-под самого себя табуретку! Если в государстве такая потрясающе гармоничная билингвальность – зачем же там обязательно ОДИН язык? Ведь два не создадут абсолютно никаких неудобств гражданам. Например, в суде: прокурор произнес речь по-украински, адвокат ответил по-русски, все всех прекрасно поняли – ну и какие проблемы? Или в ВУЗе: профессор ведет семинар по-русски, студенты задают вопросы по-украински, потом меняются – и опять все довольны, все смеются. Где основания для ограничений, для требования непременно “одного языка”? Их, получается, нет.

И наоборот: зачем сторонникам русскоязычия на Украине спорить с теми, кто уверяет в полной “билингвальности” украинцев? Наоборот, надо сказать – отлично! Коли так – что ж мешает прямо завтра сделать русский вторым государственным?

Откуда ж идет это забавное расхождение? Для этого надо понять, как вообще получилось, что наши украинские друзья стали отстаивать явно невыгодный для себя тезис. Ответ простой: все население Украины записали в “билингвы”, чтобы максимально принизить значимость “языкового вопроса”. Мол, если все так хорошо “гутарят” на обоих языках, то и на сам по себе “языковой вопрос” всем наплевать и “это никому не интересно” – давайте поэтому и мы не будем больше о нем говорить никогда!

А ведь в реальности – тут я уже говорю как психолог – билингвов просто не может быть много в популяции. Да, действительно, почти любого человека МОЖНО, приложив определенные усилия, научить понимать и общаться на другом языке; но это “можно” вовсе не означает, что ВСЕ этот самый другой язык успешно осваивают! Тут примерно та же история, что и с музыкальным слухом: уже доказано рядом блестящих педагогов и ученых, что музыкальный слух – это не что-то “врожденное”, что развить музыкальный слух до вполне приемлемого уровня можно практически у каждого здорового человека, и даже у взрослого; однако достаточно посетить в вечерний час любой караоке-бар, чтобы убедиться – людей вовсе без слуха все еще очень и очень много на планете!

Так и с языками. Ученые давно специально изучают билингвов, пишут по ним диссертации, проводят с ними нейрофизиологические эксперименты, сравнивая их с монолингвами – именно потому, что реальных билингвов не так много, можно даже сказать, что это – товар штучный. А большинство составляют все-таки те самые монолингвы, которые говорят и думают все ж на ОДНОМ, а второй язык в лучшем случае волокут за собой в весьма урезанном виде, как носильщик дополнительную поклажу.

Да и, кстати, пример той же Украины сие прекрасно подтверждает: во всех тамошних областях особо тесного соприкосновения русского и украинского возник так называемый суржик , то есть – некая адская смесь того и другого, нечто “среднее”; почему? да потому что большинство – не билингвы (вот они бы легко трепались то на одном, то на другом, на обоих – ЧИСТО). Нет, большинство все ж предпочитает ОДИН язык, так ему удобнее располагать его в оперативной памяти, объем которой, увы, маловат у всех в мозгу (если его специально не развивать).

Сладкая сказочка насчет “повальных билингвов” придумана, на самом деле, чтобы скрыть (точнее, прикрыть) явно агрессивное намерение – попросту уничтожить второй конкурирующий язык, а именно – русский – на территории Украины. О чем, собственно, и говорит прямым текстом стремление к монопольному положению одного языка – что уж наводить тень на плетень?

То есть, по сути, наши поклонники “украинского билингвизма” на деле стремятся как можно быстрее сделать всё, чтобы никаких билингвов на территории Украины не было. И это верно (с их реальной точки зрения) – так как само наличие билингвальности противоречит “национальной” концепции “единой Украины”.

Когда разъяснишь – все просто и банально до безобразия. Но, я надеюсь, теперь хотя бы наши украинские друзья перестанут морочить нам (и даже себе заодно) голову этими “билингвами”. Билингвы, дорогие друзья – это вы сами. Вот самих себя вы и хотите извести под корень в своей собственной стране – очень характерный акт национального мазохизма. Впрочем, ярый национализм – это почти всегда мазохизм. Особенно у малых наций.