Дело “Хизб ут-Тахрир”. Суд в РФ снова продлил арест крымским татарам, задержанным в 2017 году

05.08.2020, 4:47, Новости дня

4 августа суд в российском Ростове-на-Дону продлил арест для задержанных в оккупированном Бахчисарае в 2017 году крымских татар, которые фигурируют в “деле Хизб ут-Тахрир”. Об этом в Facebook проинформировало сообщество “Крымская солидарность”.

“Южный окружной военный суд постановил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей всем подсудимым по делу второй бахчисарайской группы “Хизб ут-Тахрир” по 12 ноября включительно. Исключение суд не сделал даже для отца 13 детей, учителя физкультуры и активиста Сервера Зекирьяева”, – говорится в сообщении.

Адвокат Алексей Ладин заявил в суде, что “столь длинное продление меры пресечения уже походит на меру наказания”.

“Мой подзащитный Зекирьяев является отцом 13 детей. Подозревать, что он скроется, не приходится. У него забрали право воспитывать 13 детей”, – отметил адвокат.

Он подчеркнул, что “Верховный суд прямо и четко пояснил, что продление содержания под стражей на длительные сроки необходимо обосновывать и конкретизировать”.

В “Крымской солидарности” рассказали, что на данный момент дело, в котором фигурируют арестованные, находится на этапе судебного разбирательства.

Южный окружной военный суд постановил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей всем подсудимым по делу… Posted by Крымская солидарность on Teisipäev, 4. august 2020

В октябре 2017 года в Бахчисарае задержали крымских татар Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекирьяева и Эрнеса Аметова. В мае 2018 года в рамках того же дела были задержаны и арестованы Эдем Смаилов и Сервер Мустафаев. Все они – активисты организации “Крымская солидарность” – объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам.

Задержанных обвинили в участии в “Хизб ут-Тахрир” – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства “Хизб ут-Тахрир” является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.