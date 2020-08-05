Кравчук не исключает имплементации “формулы Штайнмайера”

05.08.2020, 4:47, Новости дня

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает имплементации “формулы Штайнмайера”. Об этом он сказал 4 августа в эфире канала “112 Украина”.

Кравчук отметил, что на заседании трехсторонней контактной группы 3 августа не обсуждали “формулу Штайнмайера”.

“Я не исключаю, что [такой разговор] будет. Никогда ни президент [Владимир Зеленский], ни дипломаты, ни должностные лица – мы не отказывались от “формулы Штайнмайера”. Другое дело – как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизмы воплощения формулы в жизнь. Вот как это сделать, уже надо думать, обсуждать, предлагать. А саму формулу надо принимать, потому что она одобрена и подписями, в том числе и в трехсторонней контактной группе”, – сказал политик.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 октября 2019 года члены трехсторонней контактной группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста “формулы Штайнмайера”, которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО. В письме, которое подписал тогдашний глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации “формулы Штайнмайера” в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, положения “формулы Штайнмайера” заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации.

Закрепление “формулы Штайнмайера” в украинском законодательстве зафиксировано в коммюнике по итогам саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.