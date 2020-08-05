СМИ рассказали о поступлении детей чиновников в вузы без конкурса

05.08.2020, 4:45, Разное

03 августа 2020

102 родственника российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в вузы вне конкурса, говорится в совместном расследовании издания “Важные истории”, “Трансперенси Интернешнл – Россия”, “Новой газеты” и студенческого журнала DOXA.

Дети чиновников используют процедуру целевого набора: государственная структура, заинтересованная в специалистах, может послать абитуриентов на учебу, предоставлять им дополнительную стипендию и жильё, чтобы после выпуска они поработали на эту госструктуру минимум три года.

“Поступить в лучшие российские университеты гораздо проще по целевому набору. В этом случае конкурс значительно ниже и велика вероятность попасть в вуз с минимальными баллами единого госэкзамена. К примеру, в прошлом году по целевому набору попасть в бакалавриат МГУ можно было вообще без конкурса, тогда как у поступающих на общих основаниях конкурс в среднем составлял 8,5 кандидата на место”, – говорится в материале.

Авторы расследования изучили случаи целевого поступления в 15 российских вузов с 2015 по 2019 год – из тех, кто публиковал в открытом доступе приказы о зачислении (не все учебные заведения делают это). В выборку попали 12 российских вузов из списка лучших по мировым стандартам (МГУ, ВШЭ, МГИМО, МФТИ, РУДН, РЭУ имени Плеханова, МИСИС, СПбГУ, ИТМО, СамНИУ, ННГУ, ВГУ) и три ключевых отраслевых института (МГМУ имени Сеченова, МГЛУ и ВГИК).

“Мы находили на их сайтах приказы о целевом поступлении, смотрели, были ли в этих приказах фамилии родственников чиновников, и учитывали только тех, чьи родственные связи удалось подтвердить по другим источникам. Среди этих 15 вузов есть те, которые публиковали приказы о зачислении “целевиков” не каждый год. Предоставить полный объем данных вузы отказались. Тем не менее по документам в открытом доступе мы собрали имена и фамилии более 3 тысяч студентов. И обнаружили 102 подтвержденных случая, когда дети или родственники госслужащих поступали на учебу целевым образом по направлению от госструктур, которые эти госслужащие возглавляли или с которыми тесно взаимодействовали по службе”, –​ отмечается в материале.

Подавляющее большинство родственников чиновников не смогли бы поступить в престижные вузы на общих основаниях, поскольку набрали меньше проходного балла. Но и в тех редких случаях, когда дети чиновников сдавали ЕГЭ успешно и могли бы поступить сами, всё равно можно говорить о конфликте интересов.

Сын управляющего делами президента Александра Колпакова поступил по целевому набору на лечебное дело в Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова. На учебу его отправило Управделами президента. Если бы Колпаков-младший поступал на общих основаниях, он бы не прошел по конкурсу, поскольку набрал на 50 баллов меньше, чем нужно. Год обучения на факультете стоит 350 тысяч рублей. Пресс-секретарь управделами Елена Крылова сообщила, что сын Колпакова окончил вуз с отличием и теперь работает врачом.

Сын бывшего советника президента Сергея Дубика отправился по целевому набору на юридический факультет МГУ. Заказчиком обучения стал Судебный департамент при Верховном суде РФ, с которым Дубик раньше пересекался по службе. Также Дубик до сих пор входит в попечительский совет юрфака МГУ. Сын Дубика мог бы поступить в МГУ и на общих основаниях, поскольку набрал на 15 баллов больше проходного. Обучение на юрфаке стоит 385 тысяч рублей в год.

Генерал-лейтенант юстиции Александр Мокрицкий был первым заместителем военного прокурора, а в 2016 году возглавил Союз следственных работников, который создавался при поддержке московского Следственного комитета. В том же году сын Мокрицкого целевым образом поступил на юрфак МГУ. А заказчиком его обучения стала Генеральная прокуратура. Поступить на общих основаниях он бы не смог, поскольку набрал на 49 баллов меньше обычного проходного. Стоимость обучения на юрфаке МГУ – 385 тысяч рублей в год.

В вузах, которые опросили авторы расследования, заявили о том, что не проверяют родственников целевиков. “Проверка родственных связей поступающих, с которыми заключены договоры о целевом обучении, в полномочия университета не входит”, – сообщила проректор Первого московского государственного медицинского университета Татьяна Литвинова, отметив, что вуз набирает целевиков в полном соответствии с законом и правительственным постановлением. Об этом же сказали в Российском экономическом университете.

В Высшей школе экономики (ВШЭ) утверждают, что своими целевиками довольны. Пресс-служба ВШЭ сообщила, что вузы не принимают участия в их отборе и не имеют информации об их родственных связях, добавив, что целевиков в ВШЭ очень мало: в прошлом году на 222 целевых места приняли только 58 человек – их доля лишь 2,7 процента от всех студентов-бюджетников, и ни один из этих студентов не был отчислен, средний балл каждого больше четырёх по пятибалльной шкале.