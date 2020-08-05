Демократы отмечают прогресс в переговорах с Белым домом

05.08.2020, 4:02, Новости дня

Представители Белого дома и руководители демократов в Конгрессе планируют снова встретиться после того, как обе стороны сообщили о некотором прогрессе в достижении соглашения о новом пакете экономической помощи в связи с коронавирусом.

«Мы нашли понимание по пяти или шести вопросам. Еще много чем есть заняться. И мы даже не согласны с этими пятью или шестью [вопросами], но, по крайней мере, они [республиканцы] понимают потребности», – заявил во вторник журналистам лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Вместе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси Шумер встретится с министром финансов Стивеном Мнучином и руководителем аппарата Белого дома Марком Медоусом.

Обе стороны не могут прийти к согласию относительно размера предлагаемого пакета помощи: демократы призывают к расходам в размере 3,4 триллиона долларов, а республиканцы хотят ограничить помощь до 1 триллиона долларов.

Среди обсуждаемых вопросов – очередной раунд стимулирующих выплат, помощь арендаторам жилья в предотвращении выселения, помощь Почтовой службе и решение вопроса о федеральных выплатах по безработице в размере 600 долларов в неделю, срок действия которых истек на прошлой неделе.

Лидеры-республиканцы предложили принять сейчас меньший пакет помощи, а переговоры по другим пунктам оставить на потом. Демократы отвергли этот подход, утверждая, что федеральное правительство должно предпринять еще большие действия, чтобы противостоять экономическим вызовам.

Белый дом раскритиковал демократов за то, что они в пятницу заблокировали принятие краткосрочного законопроекта, который продлил бы выплату пособия по безработице на семь дней, предоставив лидерам Конгресса больше времени для переговоров.

Но демократы знают, что находятся в лучшей переговорной позиции, поскольку республиканскому руководству Сената нужны их голоса для прохождения законопроекта.