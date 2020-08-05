Сенатский Комитет по разведке утвердил пятый том расследования о российском вмешательстве

05.08.2020, 4:02, Новости дня

Республиканец Марко Рубио, председатель сенатского Комитета по разведке, а также зампредседателя комитета, демократ Марк Уорнер утвердили во вторник секретную версию пятого и заключительного тома двухпартийного расследования Сената по делу о российском вмешательстве.

«Сегодня Комитет Сената по разведке проголосовал за принятие секретной версии финального тома двухпартийного расследования [о российском вмешательстве]. В ближайшие дни Комитет будет работать над включением любых дополнительных мнений, а также совместно с разведсообществом работать над отредактированной, рассекреченной и общедоступной версией пятого тома», – говорится в заявлении Рубио и Уорнера.

В предыдущих четырех томах, которые доступны на сайте Комитета по разведке, речь идет о действиях, предпринятых Россией против американской избирательной инфраструктуры, использовании соцсетей, ответе правительства США на вмешательство Кремля, а также дается оценка разведсообщества последствий российского вмешательства.