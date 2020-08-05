Мнение: Взрыв в Бейруте. Последствия

05.08.2020, 3:54, Разное

В результате взрыва в порту Бейрута https://colonelcassad.livejournal.com/6071525.html был убит генсек ливанской право-христианской партии "Катаиб" Назар Наджарян. Эта партия представляет интересы части ливанских христиан и оппонирует "Хезбалле", а также поддерживает сирийскую оппозицию.

Председатель получил ранения после удара взрывной волны, его доставили в госпиталь с множественными ранениями, где он впал в кому. Откачать его не смогли.

Подсчет жертв только начался – пока заявляет о 10-20 погибших (пока речь идет о погибших пожарных, которые пыталиcь потушить пожар в порту), но это только начало подсчета. Число раненых поступивших в больницы исчисляется сотнями. Врачи просят жителей города активно сдавать кровь.

Порт Бейрута фактически уничтожен. Мэр города говорит о последствия сравнимых с Хиросимой (тут он конечно сгущает краски, но аналогия понятна – столице Ливана нанесен огромный ущерб).

Власти Ливана озвучили причину взрыва.

Взрыв был связан не с взрывчаткой, а с взрывоопасными материалами, которые были конфискованы еще 9 лет назад и хранились на территории порта Бейрута.

Всего там хранилось более 50 тонн взрывоопасных материалов.

UPD2: Ливанские СМИ ссылаясь на МВД Ливана сообщают, что взорвались 2700 тонн аммиачной селитры после пожара во время сварочных работ.

UPD3: Взрыв очень сильно повредил здание Министерства Иностранных Дел Ливана.

UPD4: Официальное число погибших 70, раненых более 3700

Ниже, фотографии последствий взрыва в Бейруте.



Взрыв в порту Бейрута был слышен на Кипре на расстоянии более 235 километров.