 

Мнение: Израиль начинает войну?!

05.08.2020, 3:45, Разное


Бейрут. Сейчас.

А тем временем Израиль, похоже, раздолбал Бейрут?? Пишут о каком-то “взрыве корабля с пиротехникой” – но это явно какой-то бред. Там весь город разнесло в клочья, что ж это за “пиротехника” такая? Ежу понятно – был ракетный удар или что-то вроде. “Грохот взрывов был слышен примерно на расстоянии 20 км”.

«Улицы Восточного Бейрута лежат в апокалиптических развалинах даже в четырех километрах от эпицентра взрыва. Сломанные деревья, следы крови, ведущие к автомобилям и мотоциклам, которые доставляли раненых в клиники и больницы», — пишет обозреватель The Guardian Мартин Чулов (это я читаю Газету.ру)

Словом, никто пока прямо не говорит, но уже почти все уверены – Израиль! Вопрос – нахера?? Зачем это – да еще так подло, без объявления войны, по мирному городу…

Мир окончательно сходит с ума, похоже.

Источник: Размышления вольного социолога





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