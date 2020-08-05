 

Сергей Лазарев рвется из России в США

05.08.2020, 3:43, Разное

В 2019 году Сергей Лазарев отправился в Майами вместе с другом Алексом Малиновским, что стало поводом для новых сплетен о личной жизни певца. Но артиста не заботили слухи. Он с наслаждением провел некоторое время в США, после чего пообещал туда вернуться.

В этом году Лазарев снова провел отпуск с Малиновским, но уже в Сочи. Выбор в пользу российского курорта был сделан, очевидно, из-за ограниченных авиасообщений. Пока артист делился с поклонниками фото и видео с отдыха, казалось, что поездка произвела на него большое впечатление. Но недавней публикацией Сергей дал понять – Майами не заменит ни один российский город.

Он опубликовал снимок, который был сделан в прошлом году в США. Под фото Лазарев написал: “Верните, пожалуйста, меня туда”. Очевидно, что Сергей снова хочет полюбоваться Саргассовым морем.

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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 4 Авг 2020 в 7:55 PDT

Многие поклонники разделили желание певца, а также в очередной раз наградили его всевозможными комплиментами за отличный внешний вид. Правда, сейчас, как признавался сам Лазарев, он выглядит немного хуже. Во время карантина он поправился на несколько килограммов. Сейчас Сергей возвращается в форму.





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