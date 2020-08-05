Суд Киева просят отменить регистрацию партии “Слуга народа”

05.08.2020, 3:40, Новости дня

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой обязать Министерство юстиции Украины отменить регистрацию партии “Слуга народа”. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба ОАСК.

“Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи закона “О политических партиях в Украине” и определенной части положения о Министерстве юстиции, которая заключается в невыполнении подачи представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии “Слуга народа”, – говорится в сообщении.

В ОАСК сообщили, что решают, открывать ли производство по этому иску.

Партия “Слуга народа” была зарегистрирована в декабре 2017 года. Тогда ее лидером был нынешний глава СБУ Иван Баканов. Название партии было изменено, ранее она называлась Партией решительных перемен.