У берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,8

05.08.2020, 3:40, Новости дня

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Гватемалы. Об этом 4 августа сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр находился приблизительно в 104 км к югу от населенного пункта Чамперико. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угрозу цунами не объявляли.