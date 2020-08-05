 

У берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,8

05.08.2020, 3:40, Новости дня

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Гватемалы. Об этом 4 августа сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр находился приблизительно в 104 км к югу от населенного пункта Чамперико. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угрозу цунами не объявляли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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