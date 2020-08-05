Мнение: Поездка

05.08.2020, 3:35, Разное

Сообщается, что премьер Мишустин посетит Дальний Восток. Естественно, сразу возникает вопрос о посещении Хабаровска, но это не лучшая идея, особенно сейчас. И причин у этого достаточно.

Во-первых, приезд высокого гостя в России – это всегда стихийное бедствие. Раболепие местного начальства плюс паранойя службы охраны – гремучая смесь. Дороги перекрывают, все службы работают в режиме ЧС, население рассматривается теми и другими исключительно с точки зрения помехи. В общем, незабываемые впечатления и густой мат – вот, какой шлейф оставляет за собой визит начальства. И это в обычной обстановке. В не совсем обычной будет все то же самое, но вдвое выше по любой шкале – и психоз властей, и градус ненависти населения. Даже по этой причине ехать в Хабаровск для Мишустина точно не стоит. Именно сейчас.

Второй момент – сказать людям, в общем-то, нечего. Ну, пообещать направить какие-то деньги, построить там и тут то и это, но во-первых, это будет когда-то (если вообще будет), а во-вторых, все эти миллиарды для людей, с трудом тянущих от зарплаты до зарплаты, ни о чем не говорят. Они просто не понимают и не ощущают эти суммы в своём кошельке, а потому абстрактные обещания вызовут только негативную реакцию, и только.

Политических авансов Мишустин даль хабаровчанам не может. Он не политик, он завхоз, причем новенький. Не он сажал Фургала и не он назначал банного врио Дегтярева. А протест – он как раз политический. Единственный, кто может что-то внятно сказать – это Путин, но представить себе нынешнего российского президента, который рискнул бы общаться с народом, не имеющим офицерских званий не ниже майора, нелепо. Да и с храбростью у верховного не похоже, чтобы очень, Так что этот сюжет тоже мимо.

С другой стороны, поездка на Дальний Восток без заезда в мятежный Хабаровск – это тем более непонятно. А чего ехал-то? По дежурным темам можно и в режиме конференции пообщаться, не гоняя кавалькаду и не устраивая в регионе небольшую аппаратную катастрофу.

Если поездка состоится, то результат у нее выглядит уже сейчас как минимум невразумительным. Правда, всегда возможен вариант, что власть найдет и изобретет какой-нибудь совершенно нетривиальный ход, что все ахнут и скажут – ну надо же, кто бы мог подумать… Но по правде говоря, такого рода предположение выглядит сущей фантастикой. Будет, скорее всего, как всегда – уныло и дежурно.