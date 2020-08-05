 

Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

05.08.2020, 3:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу, снаряд упал недалеко от посольства США в столице Ирака, сообщил телеканал Al Hadath.

В «Зеленой зоне» Багдада расположены основные правительственные здания Ирака и иностранные дипломатические представительства, передает ТАСС.

Напомним, в конце июля ракетному обстрелу в Ираке подверглась база с американскими военными. Двумя неделями ранее боевики атаковали автоколонну снабжения американской военной базы в Ираке.

Кроме того, 5 июля ракетному обстрелу подверглась территория посольства США в Ираке.

Еще одна ракетная атака произошла 11 июня. На следующий день Вашингтон и Багдад договорились о сокращении контингента США в Ираке.

В конце января, после очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада, в МИД РФ заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос вывода американских войск.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.





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