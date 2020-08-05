Записки из Конечного переулка

05.08.2020, 3:26, Разное

Как после ареста Сергея Фургала люди потеряли надежду, что их бараки расселят.

Первое впечатление от ценников в продуктовых магазинах Хабаровска: отличий от Москвы нет. В кафе и ресторанах тоже едва ли получается пообедать дешевле, чем в столице. При этом в самом центре города, в десяти минутах от улицы Ленина, до сих пор можно найти аварийные бараки, где люди живут без воды в квартирах с общим туалетом на улице и одним умывальником на коридор. Бараки — всего лишь через дорогу от высотного офиса московской «Транснефти». Так и выглядит федерализм по-российски.

Мы с фотографом «Новой» отправились в торговый центр Хабаровска «Броско маркет», чтобы купить зонт — последние два дня в городе при жуткой духоте постоянно начинается проливной дождь и сверкают молнии. Шли пешком от одной из центральных улиц города — Ленина, прошли буквально минут десять, и обнаружили у набережной Амура едва заметные крыши домов, которые как будто стоят ниже земли. За густыми тополями спрятаны три ветхих барака.

На одном из домов видна табличка — Конечный переулок, дом 4. Рядом стоит уличная душевая кабина, за ней общий туалет — выгребная яма под навесом. Туалет — один на три дома, в которых больше тридцати квартир.

Через дорогу возвышается блестящее здание «Транснефти», рядом с ним идет строительство еще одной высотки.

Бараки в Конечном переулке. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»Учитель физики

На крыльце аварийного дома сидит женщина, пристально следящая за прохожими. У нее темно-рыжие спутанные волосы, говорит она очень-очень тихо, медленно и часто неразборчиво из-за того, что нет передних зубов. Представляется: Елена Петровна, бывшая учительница физики.

Она успела выйти на пенсию еще до того, как объявили о повышении пенсионного возраста. Зарплата учительницы была 19 с половиной тысяч. Пенсия сейчас — 12 тысяч. В продуктовой корзине на неделю у нее: кубики для куриного бульона, яйца, иногда сама курица, какие-то овощи. Говорит, что пошла бы работать, но муж не так давно пережил инсульт и за ним нужно ухаживать, ему тяжело самостоятельно ходить: «Все забывает, может плиту не выключить, а я хожу за ним все выключаю. То палку свою где-то оставит, то что-то принести ему нужно».

Муж ходил в центр занятости, чтобы устроиться на работу — до болезни он был охранником в магазине. Сказали, что пока для него ничего найти не могут. «Мол, пока он в таком состоянии. Будете хорошо ходить — устроим», — вспоминает Елена Петровна.

При входе в дом в общем коридоре стоит проржавевший умывальник — конкретно в этом бараке внутри каждой квартиры нет водоснабжения. Поэтому мыться приходится при помощи кастрюлек и тазика.

Бараки империи Тамара. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Кто-то приоткрывает дверь другого темно-зеленого дома, визуально больше похожего на гараж — фундамента нет, окна плотно зашторены: из двери выбегает пушистая трехцветная кошка. За ней выходит широко улыбающаяся гражданка — Тамара. У нее светлые волосы, синий сарафан и добрые голубые глаза. Когда она слышит, что мы из газеты, еще больше расплывается в улыбке и предлагает войти. Но очень стесняется и пытается на ходу снять с висящего шнурка на кухне какое-то белье: «Вот туда не смотрите, там я сейчас все уберу». На плите под стеклянной крышкой стоит полная сковородка жареной картошки.

— Я переехала сюда из Ярославля, еще когда молодая была.

Эти бараки по документам — 1895-1905 года постройки. Им — больше ста лет. Раньше они вообще были конюшнями, —

Тамара очень застенчивая, но подробно рассказывает свою историю, а в каких-то эмоционально тяжелых моментах начинает смеяться — Раньше дома были ведомственные, и к «Дальавиа» относились (Авиакомпания «Дальавиа» обанкротилась в 2009 году — Ред.). А потом наши бараки просто забыли.

У Тамары пенсия 13 тысяч, но она еще подрабатывает — «бегаю со шваброй на автомойке тут рядом», — Тамара снова застенчиво улыбается, подработка приносит еще 10 тысяч. Пять дней в неделю, с шести утра. Часть денег отдает дочери, они с мужем сейчас строят себе собственный дом. Откладывать ничего не выходит. Лекарства обходятся дорого — почти в две тысячи рублей в месяц.

Спрашиваю про Сергея Фургала, как при нем у жителей обстояла ситуация с расселением из аварийного жилья:

— Вот Фургала выбрали — надежда была. Он взялся за бараки. Администрацию города ругал: почему за столько лет не расселяете бараки? У нас за стенкой детдомовские живут. Говорят, при Фургале стали как-то квартиры выдавать. А при Шпорте (Вячеслав Шпорт — губернатор Хабаровского края с 2009 по 2018 год. На выборах 2018 года во втором туре разгромно проиграл Фургалу. — Ред.) что было… Его вообще никто не любил.

На последних словах Тамара неожиданно начинает по-настоящему плакать, ей снова становится неловко, она просит прощения, вытирает щеки и говорит: «Как будто опять все вернется как раньше».

— А как было раньше?

— Никому до нас дела не было.

Дома у Тамары. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»«Ну ты и патриот»

— Я помню, как ходила в администрацию города, — продолжает Тамара. — Разговаривал со мной Чернышов (Сергей Чернышов — первый заммэра по городскому хозяйству. В феврале 2020 года он ушел в отставку, всего проработав в городской администрации 22 года. — Ред.). Ой, какое это было позорище. Он мне говорит: «Какие это вы квартиры себе просите?». И так со мной говорил… Как мне было стыдно. Я как к царю пришла.

Видно, что гражданка очень переживает, вспоминая все это. Качает головой: «Не хотели, правда… Ну, правда, не хотели за Шпорта голосовать. Никто не хотел. Я как вспомню то время — это же застой полный!».

Уточняю, в чем именно был застой.

Душевая кабинка на улице в Конечном переулке. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Никуда не обратишься с проблемой, везде отнекивались. Когда прорвало трубу, и вся вода утекла в подвал, мне просто сказали — три миллиона надо. У меня дочь подумывает уехать в Ярославль, там у нас родня, я говорю если вы уедете — то и меня, пожалуйста, заберите.

За протестами в городе Тамара следит по новостям в интернете — сенсорный телефон ей подарили внуки: «Я в нем еще не разобралась, но я, конечно, так переживаю и что-то стараюсь смотреть [видео с митингов в поддержку Фургала]. У меня у самой ноги болят, я не смогу дойти. Но очень многие поддерживают митинги, и те, кто на них не ходит — тоже. Вот сваха моя — ей 73 года. Она мне говорит: я и первый раз была, и вчера под дождем ходила. Я говорю: "Ну ты и патриот…"».

«Путин, наверное, в шоке»

Соседку Тамары зовут Алла. Это яркая темпераментная гражданка в цветочном топе и с пучком на голове. Алла — швея, работает в ателье, но дополнительно принимает заказы на дом. В огороде у нее растут гигантские огурцы, баклажаны, перцы.

Дома у Аллы, кажется, гардероб на все случаи жизни. Это все ожидающие покупателей заказы: в распахнутых шкафах десятки платьев, шарфов, брюк, рубашек, висящих на вешалках. На диване лежат сложенные в стопочку куски тканей. На столе стоит швейная машинка, на гладильной доске по телевизору вещает Первый канал. Если работать в выходные, у Аллы получается заработать 25 тысяч рублей в месяц.

Алла в дверях своего барака .Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Я одна живу, доча вышла замуж, муж умер, — Алла показывает стены дома, держа в руках фартук с только что вышитой на нем чашечкой кофе, — Вот тут стена отходит, тут — грибок. Когда дождем заливает — такой запах стоит… Я специально все развешиваю по дому, потому что иначе плесень на одежду пойдет. А когда куда-то собираешься пойти — сначала стираешь себе платье, которое уже чистое висело, а потом только идешь, чтобы оно не воняло.

«Нам никто ничего не даст. Дом на Космодемьянской рухнул, им никто ничего не дал».

ПРОДОЛЖЕНИЕ