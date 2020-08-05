 

Трамп предложил помощь Ливану после взрывов в Бейруте

05.08.2020, 2:55, Новости дня

Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что он направил свои соболезнования правительству Ливана по поводу гибели десятков людей и тысяч раненых в результате мощного взрыва в Бейруте. Президент сообщил, что он предложил Ливану всемерную помощь со стороны США.

«Соединенные Штаты готовы помочь Ливану, – сказал президент, выступая на брифинге в Белом доме, – Мы придем туда, чтобы помочь. Это похоже на ужасную атаку», – цитирует Трампа агентство Reuters.

Во вторник в порту Бейрута произошли два мощных взрыва, в результате которых погибли как минимум 73 человека, ранения получили тысячи людей.

Официальная причина взрыва пока неизвестна, однако, как пишет AFP, начальник управления службы безопасности Ливана Аббас Ибрагим сообщил, что в городском порту хранились конфискованные взрывчатые материалы.

Кроме того на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, президент США заявил, что он рассматривает различные варианты оказания помощи американцам, оказавшимся без работы, и эти варианты могут быть приняты без участия Конгресса. Речь, в том числе, идет о приостановке взимания подоходного налога.

Коснувшись возможной продажи китайского видеоприложения TikTok корпорации Microsoft, или другой американской компании, президент отметил, что часть выручки от этой сделки должна пойти в Министерство финансов США.





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