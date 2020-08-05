Мнение: План свержения правительства в Никарагуа

05.08.2020, 2:50, Разное

В сети появились американские документы посвященные планированию государственного переворота в Никарагуа и установления там неолиберального правительства и "рыночной экономики", с учетом "чувствительных гендерных факторов".

Недавно выпущенный документ разоблачает операцию правительства США по свержению демократически избранного социалистического правительства в Никарагуа .

Сюжет управляется Агентством США по международному развитию (USAID), средством смены режима, которое использует видимость «гуманитарной помощи» для продвижения агрессивных внешнеполитических интересов Вашингтона.

В документе ( PDF ) подробно описывается создание нового «рабочего задания» под названием «Отзывчивая помощь в Никарагуа» (RAIN) и его план «перехода Никарагуа к демократии» – эвфемизм для устранения левого Сандинистского фронта национального освобождения (широко известного как Испанская аббревиатура FSLN) от власти.

На этих страницах правительственное агентство США использует жесткую неоконсервативную риторику, ссылаясь на избранное правительство Никарагуа как «режим Ортеги» и давая понять, что Вашингтон хочет установить неолиберальную администрацию, которая приватизирует экономику, проведет неолиберальные реформы и очистит все учреждения jn любого следа левого сандинистского движения.

Схема смены режима USAID открыто заявляет, что одной из главных «целей миссии» для Никарагуа является «переход к рыночной экономике, основанной на правилах», основанной на «защите прав частной собственности».

В заключительной части документа содержится призыв к будущему установленному США режиму в Никарагуа «восстановить институты» и «восстановить» вооруженные силы и полицию; «ликвидировать параллельные институты», которые поддерживают Сандинистский фронт; и преследовать лидеров ФСБН с помощью «мер правосудия переходного периода» – иными словами, путем тщательной чистки движения сандинистов, чтобы предотвратить его возвращение к власти.

В случае, если было недостаточно ясно, что целью Вашингтона была смена режима, в документе USAID на 14 страницах слово «переход» использовалось 102 раза, в том числе девять раз только на первой странице.

USAID объявил о своем намерении помочь в том, что может быть «упорядоченным переходом» или «внезапным переходом без выборов», что является четким кодом для переворота. В то же время он признал, что правая оппозиция Никарагуа разделена и имеет мало шансов на победу на предстоящих национальных выборах 2021 года.

USAID, Никарагуа и переходный переворот

С тех пор как Сандинистский фронт вернулся к власти в Никарагуа в результате демократических выборов в 2006 году, Вашингтон был одержим попытками свергнуть его.

В 2018 году администрация Дональда Трампа поддержала попытку насильственного переворота в Никарагуа , когда крайне правые банды захватили кварталы и парализовали страну кровавыми баррикадами, известными как транки. Поддерживаемые США повстанцы развязали террор , убив и ранив сотни сандинистских активистов и сил государственной безопасности; осуществляя разметку домов левых активистов, разграбление и поджог домов; пытки и угрозы сторонникам избранного правительства.

Когда попытка путча в 2018 году провалилась, правительство США прибегло к другой агрессивной тактике, чтобы свергнуть руководство Никарагуа. За последние два года администрация Трампа наложила несколько удушающих санкций на небольшую центральноамериканскую нацию , часто при двухпартийной поддержке в Конгрессе, без оппозиции от Демократической партии, и приветствует финансируемую миллиардерами индустрию прав человека. ,

Агентство США по международному развитию сыграло важную роль в насильственных попытках администрации США Дональда Трампа совершить государственный переворот против избранного правительства Венесуэлы в 2019 году, работая напрямую с министерством обороны . Агентство США по международному развитию выделило сотни миллионов долларов на финансирование усилий США по смене режима против левого правительства чавистов и финансировало поддерживаемый Трампом режим переворота Хуана Гуайдо .

USAID всегда выполнял функции инструмента ЦРУ и мягкой силы для Вашингтона. Но при администрации Трампа она превратила свои попытки переворота в Латинской Америке в гипердвигатель.

В апреле 2020 года USAID перешел во владение де-факто директору Джону Барсе, бескомпромиссному республиканскому бизнесмену, союзнику Трампа и сыну кубинских иммигрантов-антикоммунистов. По согласованию с государственным секретарем и бывшим директором ЦРУ Майком Помпео Барса превратил USAID в грубое оружие смены режима, открыто финансируя попытки путча против социалистических правительств Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

"Демократическое" правительство США публикует список вакансий для переворота USAID в Никарагуа

Серая зона связалась с USAID и попросила подтвердить, что документ, в котором подробно изложены ее планы политического «перехода» в Никарагуа, является подлинным. Агентство не ответило.

Однако мы смогли собрать доказательства, подтверждающие законность документа. На страницах, где рассказывается о смене режима, используются те же самые слова и фразы, что и в списке вакансий, который был опубликован в конце июля другой финансируемой правительством США организацией «Демократия Интернэшнл». Фактически, документ USAID представляется более подробным описанием работы для этого поста.

"Демократия Интернешнл" заявила в своем списке на LinkedIn, что она искала гражданина Никарагуа в столице Манагуа для работы в качестве «Технического эксперта старшего уровня – Демократия, Права человека и Управление» для оказания технической и программной поддержки USAID / Отзывчивой помощи Никарагуа в Никарагуа (Дождь) Целевой приказ ».

Непосредственно повторяя документ USAID, в списке вакансий "Демократии Интернэшнл" говорится, что «целью Целевого заказа является» предоставление быстрой, оперативной и соответствующей аналитической и технической помощи, которая объединяет усилия USAID / Никарагуа по созданию условий и поддержке мирный переход к демократии в Никарагуа». Этот сотрудник поможет разработать «План реагирования на переходный период» – схему смены режима. (В кратком списке вакансий термин «переход» используется 10 раз .)

Во время холодной войны такие рабочие места координации переворота были бы секретными позициями, организованными с ЦРУ . Однако в свободном 21 веке эта грязная работа по смене режима проводится под открытым небом и публично рекламируется на LinkedIn.

В случае, если неясно, каковы отношения этой организации с USAID, она четко заявила на посту: «Democracy International, Inc. (DI) предоставляет техническую помощь, аналитические услуги и реализацию проектов в области демократии, прав человека, управления и смягчения конфликтов. программы по всему миру для Агентства США по международному развитию (USAID), Государственного департамента США и других партнеров по развитию».

В списке вакансий прямо отмечалось, что сотрудник будет работать с правительством США для предоставления «технических консультаций и знаний стран министерствам GON (правительство Никарагуа), USG (правительство США) и другим заинтересованным сторонам».

Совершенно очевидно, что «Демократии Интернэшнл» ищет местного представителя, который поможет Вашингтону в его усилиях по смене режима. В документе USAID подробно изложена конкретная стратегия дестабилизации, которой будет следовать эта связь.

«Серая Зона» позвонила в офис «Демократии Интернэшнл» с просьбой прокомментировать список вакансий в LinkedIn, программу RAIN и документ USAID. Секретарь не позволил бы нам поговорить с конкретным членом международной команды, просто сказав: «Мы сообщим соответствующим людям, что нам позвонили, и я могу сообщить им их имя и номер, и они позвонят вам».

Секретарь спросил, есть ли у "Серой зоны" конкретный вопрос для ответа. Мы сказали: «Местные никарагуанские средства массовой информации подвергли критике программу USAID RAIN, которая описана в публикации вакансий Демократической организации, и охарактеризовали ее как попытку организации переворота в стране. Можете ли вы ответить на эту характеристику и считаете ли вы ее справедливой или несправедливой? Международный секретарь Демократии ответил: "Ого, это так интересно. Я обязательно дам им знать, что ты звонил"

Заговор USAID о смене режима с целью «перехода» Никарагуа к «рыночной экономике»

План USAID по оказанию помощи в Никарагуа (RAIN) ясно дает понять, что это всего лишь «краткосрочный мост», который приведет к смене режима в стране, добавив: «USAID намерен следовать RAIN с помощью долгосрочных программ, которые будут определяется по мере развития кризиса ».

В сюжете об изменении режима изложена «цель миссии №2», в которой «Никарагуа обеспечивает основу для будущего экономического роста и расширения торговли посредством перехода к рыночной экономике, основанной на правилах, основанной на прозрачных и подотчетных регулирующих институтах, фискальной и монетарной стабильности, уважении к верховенство закона и защита прав частной собственности ».

Дополнительная «цель миссии» подчеркивала стремление USAID создать новый неолиберальный режим в Никарагуа, который «работает с частным сектором в целях восстановления институциональной структуры и эффективной и справедливой административной бюрократии» – иными словами, массовой приватизации. (Среди предполагаемых преступлений, совершенных никарагуанским «режимом», USAID перечисляет «конфискацию имущества».)

В документе USAID изложены дальнейшие приоритеты США для Никарагуа после успешной операции по смене режима.

«Целью миссии №3» USAID будет «Реформа институтов безопасности» для «восстановления независимых и профессиональных сил безопасности». Это, очевидно, призыв к очистке полиции и вооруженных сил от сандинистских сторонников и привлечению американских инструкторов для создания сил безопасности в неоколониальном стиле, подобно тому, как это делал генерал Кит Дейтон на оккупированном Западном берегу после того, как палестинское сопротивление было уничтожено после Второй интифады.

«Новое правительство должно действовать быстро, чтобы ликвидировать параллельные институты», добавляет USAID. Это косвенный намек на то, что Вашингтон стремится уничтожить Сандинистский фронт, Сандинистскую молодежь и другие общественные институты, которые работают с независимым социалистическим правительством, но не зависят от него. В его самом серьезном, такое предложение может составить чистку левых в Никарагуа в стиле Аугусто Пиночета.

«Кроме того, необходимо будет принять меры правосудия переходного периода», – добавил документ USAID. Этот язык, который также использовался в прокси-войне с Сирией , предполагает, что новое неолиберальное правительство Никарагуа будет вынуждено преследовать чиновников Сандинистского фронта, повторяя стратегию, которую поддерживают правые режимы США в Боливии и Эквадоре для криминализации левые партии, которые ранее правили этими странами, выслеживают бывших левых лидеров и бросают оппозиционных чиновников в тюрьму по сомнительным обвинениям.

Другая важная часть работы RAIN будет включать в себя набор местных координаторов государственного переворота, которые помогут составить план смены режима. USAID охарактеризовал эту обязанность следующим образом: «Определение потенциальных никарагуанских партнеров для быстрого воздействия. Гранты в рамках целевого заказа для содействия деятельности, связанной с переходом».

В рамках этой инициативы было выделено 540 000 долл. США в виде грантов, чтобы побудить никарагуанские оппозиционные группы оказать содействие усилиям по смене режима. (Во второй самой бедной стране в Западном полушарии, где минимальная заработная плата составляет от 200 до 300 долларов в месяц, полмиллиона долларов – это не мелочь).Эти средства будут дополнять миллионы долларов, которые USAID и NED ежегодно предоставляют правым никарагуанским организациям .

В документе USAID указывалось, что «ближайшее будущее Никарагуа остается крайне неопределенным». Тем не менее, он признал, что правая оппозиция разделена и непопулярна, признав, что ее руководство «не объединилось вокруг партии или кандидата».

Принимая во внимание слабость оппозиции, ведущей к национальным выборам 2021 года, план USAID наметил три сценария свержения социалистического правительства и «перехода» к дружественному США неолиберальному режиму.

Первый – «Сценарий организованного перехода», надуманная ситуация, в которой непопулярной оппозиционной группе поддерживаемой США каким-то образом удается победить на выборах.

Второй сценарий потенциальной смены режима описывается как «Внезапный, непредвиденный переход», в котором «один или несколько политических кризисов, таких как досрочные или неудачные выборы, отставка президента, серьезный кризис в области здравоохранения, крупное стихийное бедствие или внутренние конфликты, приводят к внезапному кризису режима и переходу либо к временному правительству, либо к новому правительству».

Это вариант переворота, и USAID дает понять, что он будет более чем доволен такой ситуацией, и хочет, чтобы его представители в программе RAIN подготовились к ней.

Третий – «Сценарий отложенного перехода», в котором правительство Сандинистов остается у власти. В этом случае USAID заявляет, что RAIN поможет дестабилизировать правительство другими способами и приведет к будущей смене режима.

Но USAID не хотел, чтобы у читателей было неправильное впечатление. В документе подчеркивается, что его переворот будет «гендерно чувствительным» и основан на «аналитической работе с учетом гендерных факторов». (Хотя женщины, составляющие основную часть сандинистской базы , должны быть исключены из пробужденного Вашингтоном политического «перехода»).

Документ USAID уравновешивал свой либеральный язык по гендерному признаку с неоконсервативной риторикой, в которой утверждается, что «злобные иностранные влияния, главным образом Куба, Венесуэла и Россия, будут и впредь пытаться усилить коррумпированный автократический режим Ортеги».

«Что если Никарагуа сделает это в Соединенных Штатах?»

О существовании документа USAID об изменении режима было впервые сообщено 31 июля на популярном никарагуанском радио и видео-шоу Sin Fronteras.В гостях у Уильяма Григсби Вадо.

Григсби, видный деятель левых СМИ, имеющий большое количество последователей на базе Сандинистского фронта, осудил заговор США. «Это отвратительно, документ; трудно читать, – сказал он в негодовании. «У тебя должна быть крепкая печень, чтобы вынести это. Мне очень больно.

«Какое право имеет правительство США заключить контракт с фирмой на нарушение общественного порядка в любой стране?» Григсби кипит. «Это бесстыдное вмешательство. Прежде чем они сделали это с военными; в этом случае они делают это, подрывая общественный порядок и финансируя деятельность политической оппозиции. Это недопустимо! » «Что если Никарагуа сделает это в Соединенных Штатах, если, например, Даниэль Ортега сказал:« Эй, мы собираемся помочь протестующим в Портленде »?» добавил он. «Но они оставляют за собой право действовать против демократической институциональности суверенной страны».

В заключение Григсби осудил «империализм янки» и обвинил никарагуанских оппозиционных деятелей, которые участвуют в этой схеме смены режима.

«Вы все можете сделать одно из двух», – говорил он оппозиции. «Следуй правилам демократии, прими свое поражение и участвуй в политической игре. Или вы можете просто оставаться изменниками, наемными убийцами и предателями ».

Документ USAID показывает, что Вашингтон выдвигает последний вариант и загоняет страну в углубленный конфликт.

Бен Нортон

https://thegrayzone.com/2020/08/04/usaid-document-nicaragua-coup/ – цинк

Такое вот оно, мурло демократии.