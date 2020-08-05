 

«Это была какая-то бомба»: Трамп прокомментировал взрыв в Бейруте

05.08.2020, 2:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиАмериканские генералы считают, что в ливанской столице взорвалась «какая-то бомба», и речь идет об атаке, сообщил президент США Дональд Трамп.

Глава американской администрации «от лица Америки выразил глубочайшие соболезнования народу Ливана» в связи со взрывом в Бейруте, добавив, что «это похоже на чудовищную атаку», передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, уверен ли он, что в столице Ливана произошла именно атака, а не своего рода инцидент, американский лидер отметил: «Исходя из взрыва, похоже на то. Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов. <…> Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да».

По словам главы Белого дома, в Пентагоне считают, что в Бейруте произошел «не какой-то производственный взрыв». «Они [генералы] лучше меня знают», – добавил Трамп.

«Соединенные Штаты готовы помочь Ливану. У нас очень хорошие отношения с народом Ливана. Мы будем там, чтобы помочь», – сообщил американский лидер.

Напомним, в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. В результате взрывов, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства РФ в Ливане. Погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Согласно последним данным министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, в результате взрыва в порту Бейрута погибли не менее 70 человек, более 3,7 тыс. пострадали.

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.

Также сообщалось, что в столице Ливана могла взорваться пиротехника, однако глава Общей безопасности республики опроверг эту информацию. При этом профессор РХТУ имени Менделеева Дмитрий Мустафин допустил возможность взрыва пиротехники в порту Бейрута.

Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Бейрута.





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