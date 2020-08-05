Мнение: Нет покоя прорабам перестройки

05.08.2020, 2:41, Разное

Николай Травкин (тот самый, знаменитый) пишет сегодня:

“Поднимаюсь в 12-40 по эскалатору на Пушкинской. Прислонившись к стене в углу стоят трое полицейских, в руках смартфоны, щёлкают в них пальцами. В общем, сразу видать, плотно заняты.

Интересуюсь, а чего они не реагируют на «безмасочных», которых пруд пруди. Дед, говорят, шёл бы своей дорогой и уточнили куда. А как же, интересуюсь, Собянин, рейды, штрафы… Собянина посоветовали захватить с собой по уточнённому маршруту.

Сергей Семёныч, надо бы им финансирование и численность увеличить ещё побольше. И квартиры не забудь выделять в поощрение. А то они стоят, какие то разочарованные службой”.

Радует, однако, что полиция на стороне народа. Так победимЪ!