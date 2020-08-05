Личное: Бывшие школьницы заговорили

05.08.2020, 2:40, Разное

Скандал с обвинениями тренеров и игроков «Что? Где? Когда?» в сексуальных домогательствах к школьницам набирает обороты.

Девочки выросли и, став взрослыми женщинами, заговорили.

Вот как комментирует их слова президент международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов (на фото — слева):



Фото: Соцсети

«Это было 10 с лишним лет назад? Почему она решила сейчас вспомнить? Она хайпануть решила?»

Попробуем вместе разобраться, кто там и что, как выражается Андрей Козлов, решил?



Посмотрите внимательно на фото: магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь обнимает школьницу.



Фото: Соцсети

Если вы — женщина, вспомните себя лет в 15. Что бы вы почувствовали, если бы в вас плотно вцепился чужой мужик, годящийся вам в отцы?

Если вы — мужчина, представьте, что испытали бы вы, если бы какой-то мужик именно так притянул, прижал к себе вашу дочь-подростка?

Когда мужичара так плотно, по-хозяйски, как право имеющий, прижимает тельце школьницы к своему старому, откормленному тулову, лично у меня не возникает никаких сомнений в том, что намерения его совсем не чисты.

Так обнимают и прижимают к себе тех, кого хотят совокупить. Да, я так вижу. Так думаю. Так считаю.

Согласны со мной, или считаете допустимыми подобные прикосновения мужчины к несовершеннолетней?

Пусть эта несовершеннолетняя улыбается. Пусть! Она — девчонка, ей — 15! Она мало что смыслит в жизни. Она, может, и не пока чувствует грани между объятиями мужика, у которого на неё стоит, и, скажем, дедушки, который, наконец-то, дождался внучку в гости.

Точнее, не так! Грань эту она чувствует. Объяснить не может! Доказательств-то в виде пальцев в трусах нет. Всего-лишь обнял. Как старший товарищ и наставник. Что она ему может предъявить? На что пожаловаться родителям?

Много лет все эти старшие товарищи, которые совсем не товарищи, все эти наставники, возбуждающиеся при виде школьниц, уходили от ответственности. Общество их не осуждало. Наоборот! Окатывало презрением девчонок, которые решились заговорить.

Этих девчонок либо обвиняли (и, кстати, продолжают обвинять) во лжи, либо ставят на них клеймо: «Сама виновата», либо игнорируют их заявления. Отмалчиваются. Делают вид, что не слышат.

Тактика отмалчивания — самая жестокая и самая болезненная для тех, чья половая неприкосновенность была нарушена в юном возрасте.

Писей в писю ли она была нарушена, руками наставника в местах, где им — совсем не место, сальными шутками ли, сладкими ли уговорами — степени нарушения половой прикосновенности ребёнка бывают разными. И психологические травмы, полученные в результате этих нарушений, тоже имеют разную степень тяжести.

Мы все понимаем: оправиться от сальных шуток наставника — значительно легче, чем, скажем, от прямого изнасилования. Но это не значит, что распускание языков и попытки запустить руки в трусы детям мы должны игнорировать, раз это были всего лишь слова и всего лишь попытки.

Не всего лишь, когда речь заходит о тех, кому — вот здесь! — всего лишь — 14-15 лет.

Девушка на фото с Друзём вспоминает:

«Мы же смотрели все сезоны игры по телевизору, эти люди были кумирами. Сначала Друзь обнял меня за талию, но в какой-то момент его рука поднялась выше и оказалась в районе груди. И он пошутил что-то пошлое — не могу даже вспомнить, что именно, но осадок остался мерзкий. Я больше никогда с таким не сталкивалась — ни до, ни после. Это было неприятное открытие».



А вот воспоминания другой девушки, тоже имевшей опыт общения с прославленным магистром.

«Доказательств у меня нет, но есть воспоминания в копилку. Мы встали — и сначала он нас обнял нормально, за талию, а потом, когда фотограф начал обратный отсчет, спустил руку, прижал посильнее — и отпустил. И сразу же ушел. Мы с Машей переглядываемся — и я понимаю, что с ее стороны то же самое случилось». Виктория Маяковская. Медуза.



Какова ваша позиция по поводу обвинений игроков и тренеров «Что? Где? Когда?» в сексуальных домогательствах к школьницам? Верите женщинам? Если да, то как следует с поступить с теми, кто к ним лез?