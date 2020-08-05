Умерла мать Коломойского

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05.08.2020, 2:32, Новости дня

Умерла 80-летняя Зоя Израилевна Коломойская – мать украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом 4 августа сообщила Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Коломойский.

“4 августа 2020 года стало известно досадное известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединенная еврейская община Украины от имени еврейской общины и организаций Украины выражает семье Коломойских соболезнования”, – говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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