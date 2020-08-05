Мнение: Угрозы более высокого порядка

05.08.2020, 2:25, Разное

Сегодняшнее выступление Лукашенко и концентрация войск вблизи белорусско-российской границы – продолжение истории с задержанными частными военными. Нужно отметить, что отношения между двумя режимами резко обострились. Естественно, поводом обострения стали выборы 9 августа, но вот сколько в нем реальных угроз, сколько – балета и театра на публику, пока понять сложно.

То, что для обоих режимов сейчас внешняя угроза – прекрасный повод отвлечь население от внутренних проблем, и думать нечего. Хотя бы потому, что ничего внятного оба бессменных президента предложить не могут. Лукашенко, как и Путин, так и не смог внятно сказать, для чего ему требуется позарез идти на новый срок. Собственно, это-то как раз понятно – в диктатурах власть отдают только вместе с жизнью, никакого иного объяснения и не нужно. Любая диктатура построена на неразрывной, буквально комплементарной, паре "власть-собственность". Собственность приобретается исключительно с помощью власти и властью же удерживается. Лишился одного – заберут и второе. А если учесть, что диктатор – представитель целого клана или даже конгломерата кланов, то власть – это гарантия сохранности собственности весьма значительной части людей и структур.

При этом никаких иных прав сохранности собственности в диктатурах нет. Наоборот – именно эта система позволяет захватывать ее у менее удачливых конкурентов. Уже поэтому диктатор вынужден держаться за власть зубами и до смерти, причем даже смерть не освобождает его от ответственности перед своей кликой.

Понятно, что долго такое положение вещей держаться не может. Точнее, может, но для этого необходимо ввергнуть страну и социум в дикость, средневековье и архаику. Вернуться к сословному принципу, который сам по себе освящает сложившееся положение вещей. Но деградация страны в современном мире – вещь обоюдоострая. Решая шкурные задачи правящей страты, она же делает ее предельно уязвимой перед огромным числом вызовов.

Но пока все это крайне абстрактно и далеко. Полное отсутствие стратегии – визитная карточка диктатуры. Какая может быть стратегия, если горизонт планирования – сегодняшний вечер. Дожили – уже хорошо, будем планировать на завтра. Именно поэтому оба диктатора – и Путин, и Лукашенко – решают сиюминутные задачи, и беззастенчиво лгут про все, что выходит за их пределы. Сегодня у Лукашенко задача одна – зафиксировать "победу" на выборах и удержать результат. Что будет крайне непросто.

И у Путина, и у Лукашенко под ногами уже откровенно припекает. Их легитимность не просто низка, но и снижается, причем как остановить динамику падения – они не понимают. Привычные методы – раздача подачек – в условиях кризиса и жесткого дефицита ресурсов уже не работают. Никакие реформы в диктатуре невозможны. Диктатура – это своего рода идеал. Идеальная мерзость, но именно идеальная. То есть – развиваться дальше ей просто некуда. Да и в любом ином режиме власти и управления правящие в диктатуре общественные группы немедленно сойдут со сцены, а их собственность станет объектом либо для передела, либо для конфискации. Они так сами устроили, а потому знают и понимают это лучше других.

Раз земля под ногами горит – значит, нужно снижать социальную температуру. Для подобных режимов рецептов снижения этой температуры не так уж и много – либо террор, либо война. Гражданская или с внешним врагом – без разницы. Она позволяет решить ряд задач, хотя, как и всякая война, несет существенные риски. Риски не проигрыша (это как раз мало волнует диктатора – скажем, в Сирии Путин с треском проиграл еще в 15 году, но населению России об этом забыли сказать) – риски утраты управления. Война – это всегда социальный лифт, и наверх могут прорваться те, кто закопает диктатора, рассчитывая занять его место. И контролировать этот процесс весьма непросто. С террором – та же история. Исполнителям приходится развязывать руки, и они сами начинают нажимать на кнопки в этом лифте. Без санкции вышестоящего руководства. Угроза нешуточная, а потому воспринимается диктаторами особенно остро.

Скорее всего, сумма всех этих соображений и приведет к тому, что все угрозы с обеих сторон так и останутся угрозами. Хотя и гораздо более высокого уровня, чем ранее. И более рискованными, так как двигать военных вдоль границы – дело уже вполне нешуточное. Даже если это всего лишь представление.