Гражданин Узбекистана, который захватывал отделение банка в Киеве, потребовал перевода текста подозрения на русский язык

05.08.2020, 1:20, Новости дня

Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который 3 августа захватывал отделение Universal Bank в Киеве, 4 августа в Печерском райсуде столицы потребовал перевода с украинского языка на русский текста предъявленного ему подозрения.

Об этом журналистов проинформировал прокурор Александр Жила, информирует УНИАН.

4 августа Каримову сообщили о подозрении. После этого, по словам прокурора, адвокат Каримова заявила отвод судье Галине Матийчук “на основании того, что она отказалась удовлетворить его ходатайство о переводе текста подозрения на русский язык”.

Жила рассказал, что судья объяснила, что Каримов еще в 2013 году получил вид на жительство в Украине на 10 лет, а обязательным условиям для его получения является понимание украинского языка.

“Каримов обеспечен переводчиком, который владеет узбекским языком, поскольку он является гражданином Узбекистана. Он заявил, что вчера, когда Каримов знакомился с текстом подозрения, ему была разъяснена его суть на русском языке, и он написал по-русски, что подозрение понял, но с ним не соглашается”, – объяснили в прокуратуре.

Жила отметил, что из-за отвода судьи суд перенес на 5 августа избрание меры пресечения для Каримова.

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ “Альфа”. Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье “теракт”.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом “олигофрения”.