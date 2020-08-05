При взрыве в Бейруте погиб лидер ливанской партии “Аль-Катаиб”. Жена и дочь премьера ранены

05.08.2020, 1:20, Новости дня

В результате взрыва в порту Бейрута погиб генеральный секретарь ливанской партии “Катаиб” Низар Наджарян. Об этом 4 августа сообщает NNA.

Во время взрыва Наджарян находился в штаб-квартире партии.

По информации Al Arabiya, в результате взрыва пострадали жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В результате практически во всех зданиях в центре города выбило стекла.

По предварительным данным министерства здравоохранения Ливана, в результате взрыва погибли как минимум 30 человек, ранения получили около 2,5 тыс.

По данным ливанских спецслужб, взрыв произошел на складе, где хранились конфискованные взрывчатые вещества.