При взрыве в Бейруте погиб лидер ливанской партии “Аль-Катаиб”. Жена и дочь премьера ранены
05.08.2020, 1:20, Новости дня
В результате взрыва в порту Бейрута погиб генеральный секретарь ливанской партии “Катаиб” Низар Наджарян. Об этом 4 августа сообщает NNA.
Во время взрыва Наджарян находился в штаб-квартире партии.
По информации Al Arabiya, в результате взрыва пострадали жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.
Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В результате практически во всех зданиях в центре города выбило стекла.
По предварительным данным министерства здравоохранения Ливана, в результате взрыва погибли как минимум 30 человек, ранения получили около 2,5 тыс.
По данным ливанских спецслужб, взрыв произошел на складе, где хранились конфискованные взрывчатые вещества.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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