Косачев сравнил кризис в отношениях РФ и Белоруссии с семейной ссорой

05.08.2020, 1:08, Новости дня

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что российско-белорусские отношения похожи на семейную ссору, в которой Москва занимает более выдержанную позицию.

«Если в семейной ссоре одна из сторон начинает бить посуду, то бить посуду в ответ – худшая реакция. Только на потеху соседям. РФ не бьет посуду в нашей семейной ссоре. И слава Богу», – написал Косачев на своей странице в Facebook.

При этом сенатор отметил, что времена после выборов не за горами. «И они обязательно наступят», – добавил глава международного комитета Совета Федерации.

Напомним, во вторник Лукашенко в ходе своего обращения к народу и парламенту заявил, что Москва всегда будет ближайшим союзником Минска. При этом он отметил, что РФ напрасно поменяла «братские отношения» с Белоруссией на «партнерские».

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Газета ВЗГЛЯД анализировала заявления Лукашенко в ходе обращения к народу и парламенту, а также рассказывала о ситуации в республике накануне выборов.



