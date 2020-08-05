Статуи древних богов были найдены в Египте

05.08.2020, 1:06, Новости дня

Во время археологических раскопок, которые велись недалеко от древней столицы Мемфиса, специалистам удалось найти несколько рельефных блоков, а также статуи древнеегипетских богинь и фараона Рамзеса II.

Ученые также сообщили, что им удалось обнаружить статуи богинь Хатхор, Сехмет и бога Птаха. На этом месте были найдены каменные блоки Коптской эпохи. По словам специалистов, блоки могут указывать на то, что несколько раз в разные эпохи это место было заселено людьми.

Как утверждают эксперты, раскопки полностью не завершены и еще будут продолжаться. Специалисты планируют вести работы до тех пор, пока не будут обнаружены все существующие артефакты.