 

Статуи древних богов были найдены в Египте

05.08.2020, 1:06, Новости дня

Во время археологических раскопок, которые велись недалеко от древней столицы Мемфиса, специалистам удалось найти несколько рельефных блоков, а также статуи древнеегипетских богинь и фараона Рамзеса II.

Ученые также сообщили, что им удалось обнаружить статуи богинь Хатхор, Сехмет и бога Птаха. На этом месте были найдены каменные блоки Коптской эпохи. По словам специалистов, блоки могут указывать на то, что несколько раз в разные эпохи это место было заселено людьми.

Как утверждают эксперты, раскопки полностью не завершены и еще будут продолжаться. Специалисты планируют вести работы до тех пор, пока не будут обнаружены все существующие артефакты.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Стали известны требования захватчика заложников в Киеве

01.07 / Причиной вымирания динозавров оказалось воздействие астероидов

17.07 / Заслуженный учитель РФ не считает нужным пересматривать результаты ЕГЭ по химии

16.07 / Трамп сменил руководителя предвыборного штаба

09.07 / Жировая болезнь печени может быть причиной развития болезни Альцгеймера

26.07 / В Харькове возле автомойки взорвалась граната

24.06 / Совет Безопасности ООН обсудит судьбу эмбарго на поставки оружия Ирану

09.07 / Зеленский обвинил в проблемах Украины високосный год

15.07 / В Баку прошел митинг с требованием начать войну за Карабах

08.07 / Украина требует полного прекращения огня в Луганской области из-за лесных пожаров – Ермак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска