В Бейруте прогремел мощный взрыв
05.08.2020, 0:40, Новости дня
Мощный взрыв прогремел во вторник в столице Ливана Бейруте, свидетельствуют опубликованные очевидцами видеоролики.
Взрыв произошел недалеко от порта, а взрывная волна повредила здания в нескольких районах города.
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Мощный взрыв в Бейруте
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По словам представителя Госдепартамента США, внешнеполитическое ведомство внимательно следит за сообщениями о случившемся в ливанской столице и что США готовы предоставить любую помощь в связи с трагическим инцидентом, имевшем место во вторник.
Тем временем трибунал ООН готовится вынести вердикт четырем членам группировки «Хезболла», подозреваемым в убийстве бывшего суннитского лидера Ливана Рафика Харири, который погиб в результате взрыва 15 лет назад, что спровоцировало волнения в регионе.
Как ожидается, вердикт будет вынесен в пятницу, что может вызвать в стране новые потрясения.
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