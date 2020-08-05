 

В Бейруте прогремел мощный взрыв

05.08.2020, 0:40, Новости дня

Мощный взрыв прогремел во вторник в столице Ливана Бейруте, свидетельствуют опубликованные очевидцами видеоролики.

Взрыв произошел недалеко от порта, а взрывная волна повредила здания в нескольких районах города.

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Мощный взрыв в Бейруте

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По словам представителя Госдепартамента США, внешнеполитическое ведомство внимательно следит за сообщениями о случившемся в ливанской столице и что США готовы предоставить любую помощь в связи с трагическим инцидентом, имевшем место во вторник.

Тем временем трибунал ООН готовится вынести вердикт четырем членам группировки «Хезболла», подозреваемым в убийстве бывшего суннитского лидера Ливана Рафика Харири, который погиб в результате взрыва 15 лет назад, что спровоцировало волнения в регионе.

Как ожидается, вердикт будет вынесен в пятницу, что может вызвать в стране новые потрясения.





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