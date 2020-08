В порту Бейрута во время взрывов находились украинские суда – аналитик

05.08.2020, 0:17, Новости дня

В порту столицы Ливана Бейрута, где 4 августа произошла серия мощных взрывов, находятся суда из Украины. Об этом в Twitter сообщил сооснователь сервиса отслеживания судов TankerTrackers.com Самир Мадани.

По его данным, суда из Мариуполя.

“Кажется, это зернохранилища. Эти суда не были источником чего-то взрывного, кроме того, что они, скорее всего, взорвались и усугубили ситуацию”, – написал Мадани.

Перед этим он отметил, что всего в порту Бейрута могло пострадать пять судов.

OK, had a closer look at Mariupol, Ukraine. Seems to be grain silos. These vessels weren’t the source of anything explosive other than that they most likely blew up and made things worse. pic.twitter.com/OKS1K5QpHn

— Sam (@Samir_Madani) August 4, 2020

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. По данным ливанских спецслужб, он случился на складе, где хранились конфискованные взрывчатые вещества. По предварительным данным, погибли минимум 30 человек, более 2,5 тыс. получили ранения.

Корреспондент телеканала Al Jazeera Тимур Аджари сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода в припортовой зоне высотой примерно в три этажа.

Как пишет иорданское издание Al Mashhad Al Araby, сейсмологическая обсерватория зарегистрировала колебания земной коры после взрыва в Бейруте, эквивалентные землетрясению магнитудой 4,5.

Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв ощутили жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.