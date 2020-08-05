 

“Жертвы повсюду“. Глава Красного Креста Ливана заявил, что погибших от взрыва в Бейруте очень много

05.08.2020, 0:17, Новости дня

Генеральный секретарь ливанского отделения Красного Креста Джордж Кеттани заявил телеканалу Al Mayadeen, что в результате взрыва в порту Бейрута погибло “очень много” людей.

По его словам, погибших находят и в районах, расположенных рядом с портом, и в относительно отдаленных. Кеттани подчеркнул, что эвакуация пострадавших еще продолжается. Последствия взрыва он назвал катастрофическими.

По последним данным министерства здравоохранения Ливана, число погибших возросло до 73 человек, почти 3 тыс. получили ранения, сообщает ливанский телеканал LBCI в Twitter.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. По данным ливанских спецслужб, он случился на складе, где хранились конфискованные взрывчатые вещества. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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