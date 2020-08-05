Власти Ливана назвали несколько возможных причин взрыва в порту Бейрута

05.08.2020, 0:17, Новости дня

В порту Бейрута мог взорваться склад конфискованных взрывоопасных веществ или хранилище нитрата аммония (селитры). Такие предположения высказывали представители ливанских властей, сообщает арабский телеканал Al Mayadeen.

Так, версию о взрыве склада с конфискованной взрывчаткой высказал руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим, отметив, что это не окончательная гипотеза следствия. По данным телеканала, на складе находилось около 50 тонн взрывчатых веществ, которые были конфискованы девять лет назад (о какой именно взрывчатке идет речь, не уточняется).

Источник Al Mayadeen заявил, что четыре месяца назад компетентные органы подготовили отчет о хранении взрывчатки, в котором указали на потенциальную опасность, если вещества будут по-прежнему храниться в порту. Собеседник сказал, что никакой реакции на отчет не последовало.

В свою очередь глава таможни Ливана предположил, что в порту мог взорваться склад с селитрой.

Al Mayadeen вскоре после ЧП сообщал, что взрыв произошел на складе, где хранится бензин.

В то же время министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми призвал дождаться официальных результатов расследования и не строить предположений.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По последним данным, в результате взрыва погибли минимум 73 человека, более 3 тыс. получили ранения.