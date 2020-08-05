Счетная палата раскритиковала состояние российских дорог в регионах

05.08.2020, 0:06, Разное

В российских регионах большая часть автомобильных дорог (55,8%) не соответствует нормативным требованиям. Такие выводы представила Счетная палата.

Аудиторы выяснили, что проблемы с дорожным покрытием во многом связаны с недофинансированием: на ремонт трасс регионального или межмуниципального значения в 2019 году в среднем направлялось 29,6% от нормативной потребности.

При этом на обслуживание трасс федерального значения тратят гораздо больше: ремонт одного километра такой дороги в 2019 году в среднем обходился в 2,2 миллиона рублей. Это в восемь раз больше, чем средняя стоимость обслуживания такого же участка трассы муниципального или регионального значения. Соответственно, и состояние федеральных трасс лучше: нормам соответствует 84,8% федеральной дорожной сети.

Также проверка выявила отсутствие конкуренции при выборе подрядчиков для выполнения дорожных работ. «Экономия по результатам торгов составила не более 1%, основная доля всех госконтрактов заключена с единственным участником торгов по начальной цене контракта», — отметили в Счетной палате.

В Счетной палате предложили пересмотреть критерии финансовых затрат на содержание дорог федерального значения. Кроме того, аудиторы рекомендовали Минтрансу и Росавтодору скорректировать схему распределения бюджетных средств на содержание дорог.