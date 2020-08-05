Ученые рассказали, к чему приводит постоянное повышенное давление

05.08.2020, 0:01, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что увеличить вероятность повреждения мелких сосудов головного мозга может наличие постоянного высокого артериального давления. В будущем это может быть связано с деменцией и инсультом.

Специалисты проанализировали данные о 1 600 взрослых, у которых в начале исследования не было инсульта или слабоумия. Во время эксперимента добровольцам измеряли давление и делали МРТ головного мозга с целью проверки различных отделов на наличие накопления небольших продуктов крови в мозговой ткани и мертвой ткани, а также церебрального микрокровотечения.

Обнаружилось, что продолжительность повышенного давления была связана с высокой вероятностью наличия церебральной болезни мелких кровеносных сосудов.