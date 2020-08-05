 

Ученые рассказали, к чему приводит постоянное повышенное давление

05.08.2020, 0:01, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что увеличить вероятность повреждения мелких сосудов головного мозга может наличие постоянного высокого артериального давления. В будущем это может быть связано с деменцией и инсультом.

Специалисты проанализировали данные о 1 600 взрослых, у которых в начале исследования не было инсульта или слабоумия. Во время эксперимента добровольцам измеряли давление и делали МРТ головного мозга с целью проверки различных отделов на наличие накопления небольших продуктов крови в мозговой ткани и мертвой ткани, а также церебрального микрокровотечения.

Обнаружилось, что продолжительность повышенного давления была связана с высокой вероятностью наличия церебральной болезни мелких кровеносных сосудов.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Санников: Задержание россиян из ЧВК “Вагнер” в Беларуси – колхозная самодеятельность, рассчитанная на Запад

22.07 / Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении

02.07 / Крупный пожар на Тверской улице в Москве локализован

05.07 / По делу об убийстве чеченца Умарова в Австрии задержали еще одного человека

07.07 / Выдавали трафик мобильных операторов ОРДЛО за разговоры украинских абонентов. СБУ заявила о разоблачении телефонных нелегалов

21.07 / Названо число «нулевых пациентов» с коронавирусом в России

02.07 / Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания «Город трудовой доблести»

30.07 / Новое поколение кроссовера Mazda CX-5 может сменить название

09.07 / PayPal объявила о прекращении внутренних переводов в России

04.07 / “Остановился для замены колеса”. В Днепропетровской области в ДТП погиб полицейский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска