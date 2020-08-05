У динозавра был впервые обнаружен рак

05.08.2020, 0:00, Новости дня

В 1989 году ученые нашли окаменелости рогатого центрозавра в канадской провинции Альберта и удивились наличию сильно деформированной кости ноги ящера.

Ранее ученые считали, что это мог быть след зажившего перелома. Во время нового исследования обнаружилось, что динозавр имел онкологическое заболевание. Обнаружилось, что порок развития был вызван проявлением агрессивного злокачественного рака кости.

По словам ученых, этот факт делает динозавра, который жил в Канаде около 76 миллионов лет назад, первым примером ящера, имевшего злокачественную опухоль. Обнаружилось, что онкология уменьшила подвижность ящера, но жизнь в большом стаде обеспечила ему безопасность.