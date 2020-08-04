О’Брайен вновь приступил к работе в Белом доме

04.08.2020, 23:32, Новости дня

Советник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен во вторник вернулся к работе в Белом доме после того, как он перенес COVID-19 в легкой форме, сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности.

«О’Брайен уже встретился с президентом, тепло приветствовавшим его возвращение в Белый дом, – отмечается в заявлении, с которым выступил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Ульот. – Врачи выписали его после двух тестов, давших негативный результат».

Ранее Белый дом сообщил, что на прошлой неделе 54-летний О’Брайен был подвергнут тесту на коронавирус, причем результат теста был позитивный.

Находясь в карантине, советник президента продолжал работать в удаленном режиме, пояснил Ульот.