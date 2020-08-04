 

США призывают иностранные державы прекратить вмешательство в Ливию

04.08.2020, 23:32, Новости дня

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены эскалацией конфликта в Ливии и решительно выступают против иностранного военного участия в этом конфликте, включая использование наемников и частных военных компаний всеми сторонами. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена.

«Усилия иностранных держав по использованию конфликта – например, путем установления постоянного военного присутствия или установления контроля над ресурсами, принадлежащими ливийскому народу, – представляют серьезную угрозу региональной стабильности и глобальной торговле», – подчеркнул О’Брайен, добавив, что это также подрывает интересы коллективной безопасности США и наших союзников и партнеров в районе Средиземноморья.

«В последние недели президент Трамп говорил с несколькими мировыми лидерами о Ливии, и становится ясно, что “победившей” стороны здесь нет», – заявил О’Брайен, добавив, что ливийцы смогут победить, только если соберутся вместе, чтобы «вернуть свой суверенитет и восстановить единую страну».

США стремятся к дипломатическому взаимодействию с ливийскими и внешними заинтересованными сторонами в конфликте, чтобы найти решение, которое поддерживает суверенитет Ливии и защищает общие интересы Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров.

«В связи с этим мы призываем все стороны… дать Национальной нефтяной корпорации возможность возобновить свою работу, соблюдать эмбарго ООН на продажу оружия и доработать соглашение о прекращении огня… под руководством ООН», – подчеркнул О’Брайен.





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