Мнение: Выборы президента Белоруссии

04.08.2020, 23:23, Разное

Сегодня в Белоруссии стартовали президентские выборы (сегодня началось досрочное голосование), проходящие на фоне громкого скандала с задержанием российских ЧВКшников и достаточно крупными митингами оппозициями, которая вовсю грозить не признавать итоги выборов, если на них победит Лукашенко. Батька в ответ грозит разгонять любые майданы после выборов, в том числе используя армию. На следующий день после выборов в Белоруссии объявлены военные сборы. Тонкий намек на толстые обстоятельства.

Так что ближайшая неделя в Белоруссии будет напряженной.

Ниже, выжимка из программ кандидатов.

Андрей Дмитриев: Налоговые льготы в регионах и антикризисные программы для госпредприятий

Кандидат обозначил топ-10 первоочередных задач. Среди них — переходное правительство, сформированное совместно с другими альтернативными кандидатами, с последующим проведением новых президентских и парламентских выборов. Андрей Дмитриев планирует обеспечить разделение властей и избрание мэров, сократить число чиновников и бороться с «кумовством в органах власти». В приоритете также поддержка бизнеса в небольших населенных пунктах, приватизация убыточных госпредприятий.

«Равенство всех перед законом и разделение властей сделают Беларусь богатой и стабильной страной», — считает Дмитриев. Для этого он намерен провести ряд реформ. В том числе перейти к парламентско-президентской республике, ограничить деятельность президента двумя сроками и сузить круг его полномочий. Кандидат предлагает ввести мораторий на смертную казнь.

В социальном блоке развития Дмитриева значится повышение зарплат работникам бюджетной сферы и усиление системы адресной социальной поддержки. Будет пересмотрена контрактная система найма и отменен «декрет о тунеядцах». Чиновников станет меньше, но доходы их вырастут. Пенсии предлагается платить в размере не менее 60% от средней зарплаты (сейчас целевая планка — 40%). Также кандидат обещает отказаться от повышения пенсионного возраста. Сокращенным с приватизированных предприятий будет выделяться пособие по безработице до 2/3 оклада на срок до 6 месяцев.

Дмитриев хочет увеличить инвестиции в образование, обеспечить преемственность разных уровней образования, связать их с рынком труда, отменить обязательное распределение и платное обучение в госуниверситетах.

Кандидат планирует принять закон о защите прав пациента, оснастить максимальное количество поликлиник МРТ, КТ и УЗИ, а также реализовать программу «Жилье для молодых медиков».

В экономическом развитии для «повышения уровня и качества жизни» Дмитриев предлагает делать упор на развитие конкурентоспособных отраслей, сделать прозрачной систему налогообложения, доступным кредитование реального сектора, отказаться от господдержки «по запросам отраслевых лоббистов». А также реализовать антикризисные программы для проблемных предприятий с привлечением инвестиций под них. Для развития регионов кандидат намерен утвердить систему налоговых и административных преференций для начинающего бизнеса в малых и средних городах.

Во внешней политике Дмитриев планирует развивать равноправные и взаимовыгодные отношения с другими странами, придерживаться нейтралитета, отказаться входить в какие-либо военные блоки.

Кандидат планирует возрождать белорусскую культуру и укреплять национальное самосознание путем приоритетной поддержки, налоговых льгот в сфере культуры. Кроме этого, планируется принять закон о поддержке белорусского языка, открытие национального университета и белорусскоязычных школ в каждом районном центре.

Анна Канопацкая: Демография и модернизация экономики

Кандидат убеждена в необходимости консолидации и реализации государством политических и правовых норм, «определяющих права и свободы человека, гражданина демократической Беларуси, таких как свобода личности, свобода выбора, свобода совести, свобода вероисповедания».

Основой внешней политики Анна Канопацкая видит исключительно национальные интересы. Кандидат предлагает двигаться по европейскому пути, а также пересмотреть все подписанные ранее международные договоры.

Одной из главных задач Канопацкая называет демографию. Для повышения численности населения она обещает заниматься укреплением социального обеспечения материнства и детства, реализовывать программу по стимулированию рождения детей. Предусмотрено усиление поддержки неполных семей и обеспечение правового статуса семьям, состоящим в незарегистрированном браке. А также частичная реформа системы здравоохранения для повышения доступности бесплатных медуслуг для малообеспеченных граждан, отмена налогообложения для работающих пенсионеров и сохранение права на получение пожизненной пенсии супругом в случае смерти одного из них.

Среди экономических преобразований в программе обозначены пересмотр денежно-кредитной и фискальной политики, снижение налоговой нагрузки, введение института частной собственности на землю, частичная приватизация госпредприятий и закрытие некоторых из них «с перераспределением и социальным обеспечением трудовых ресурсов». А также вовлечение земель в экономический и финансовый оборот, борьба с коррупцией, амнистия капитала, национализация незаконно приобретенных активов, поддержка малого и среднего бизнеса. Чтобы реализовать эти пункты программы, кандидат намерена провести судебную реформу и гарантировать независимость судебной власти.

Для обеспечения безопасности Канопацкая предлагает повысить престиж правоохранительных органов.

В программе значатся и политические изменения. Это переход к парламентско-президентской республике. А также ограничение срока полномочий президента одним семилетним сроком, специальные гарантии ушедшему с поста президенту и его семье.

Александр Лукашенко: Зарплата вырастет в два раза

Александр Лукашенко обещает, что в результате общенационального обсуждения белорусы определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

Далее кандидат обозначает, что «эра цифровых технологий и искусственного интеллекта — это эпоха высокообразованных людей», поэтому обещает ориентироваться на новое качество образования и его адаптацию к потребностям общества. Лукашенко предлагает совершенствование учебных программ в школах и университетах и обещает полную поддержку государства «тем, кто хочет и готов учиться». Будет реализовываться практико-ориентированное образование, появится новый формат вступительных экзаменов в средние специальные и высшие учебные заведения.

Образование и здравоохранение будут одинаково доступны для всех белорусов и продолжат финансироваться государством. Кандидат намерен обеспечить инвестиции в улучшение и развитие медцентров, больниц и поликлиник.

«В области экономики мы не пойдем на шоковую терапию», — подчеркивает Лукашенко. Реформы будут заключаться в улучшении того, что было создано раньше. Приоритетом останется рост доходов граждан — «в течение пяти лет средняя зарплата в Беларуси удвоится».

Кроме этого, кандидат обещает максимально простые бизнес-процедуры и поддержку инвесторам, равные возможности и условия для компаний частной и государственной форм собственности. «Мы продолжим активную цифровизацию и формирование полноценной «зеленой экономики», — говорится в программе.

«Благодаря многообещающим проектам в небольших городах и селах люди будут жить не хуже, чем в областных центрах и столице», — обозначено в программе. Этому будет способствовать новое качество аграрной экономики, которое повысит престиж труда и жизни сельских жителей. Кандидат предлагает найти владельцев для тысяч брошенных земельных участков, создать условия для строительства индивидуального жилья, обеспечить сельскую местность инфраструктурой.

Залогом безопасности будет «миролюбивая дипломатия». Кандидат обещает приложить усилия, чтобы и география дружественных стран Беларуси расширилась.

Светлана Тихановская: Новые выборы и референдум

Главная цель, обозначенная в программе, — провести «честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов» в течение шести месяцев. «Уже сегодня понятно, что выборы, которые состоятся 9 августа 2020 года, нельзя считать свободными и справедливыми. Многие сильные кандидаты, в том числе Сергей Тихановский, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало, были лишены возможности принять в них участие», — объясняет кандидат.

В переходный период Светлана Тихановская планирует оставить старый состав чиновников за исключением нарушавших закон.

Кандидат намерена назначить новых членов Центральной избирательной комиссии и издать указ о проведении новых президентских выборов. Для прозрачности избирательного процесса в избирательные комиссии войдут представители кандидатов, заинтересованных политических партий и общественных организаций, будут использоваться прозрачные урны и вестись онлайн-трансляция с избирательных участков, а наблюдатели смогут видеть каждый бюллетень.

Кроме того, Тихановская планирует назначить референдум с предложением вернуться к варианту Конституции 1994 года. Это ограничит количество сроков избрания президента и обеспечит разделение ветвей власти. Референдум будет проводиться одновременно с президентскими выборами.

«Я восстановлю законность в сфере уголовного и административного судопроизводства. Дела против политзаключенных будут прекращены. Мы проведем амнистию для тех, кто впервые совершил незначительные преступления, включая детей, осужденных по статье 328», — говорится далее. В течение переходного периода будут назначены новый генеральный прокурор и глава Верховного суда.

Кандидат обещает снять барьеры для развития малого и среднего бизнеса. «Прибыльные госпредприятия будут продолжать работать, а с убыточными должны разбираться профессионалы. В стране есть профессиональные экономисты и менеджеры, которые смогут повысить уровень жизни и сократить ненужные госрасходы», — обозначено в программе.

Тихановская намерена создать систему здравоохранения, в которой деньги на лечение пациента из бюджета или добровольных страховых взносов будут «следовать за пациентом» в медицинские учреждения, как государственные, так и частные.

Кандидат подчеркивает, что улучшению школьного образования будет способствовать конкуренция и развитие государственных и частных школ. Университеты придут к самоуправлению, будет отменено принудительное распределение и «закон Равкова», по которому студентов забирают в армию до окончания обучения.

Далее Тихановская отмечает, что Беларусь «будет дружить со всеми, но только в интересах нашей собственной страны». Для этого предлагается развивать отношения равных партнеров, уходя от зависимости от газовой или кредитной «иглы».

Сергей Черечень: Прямая демократия и «безвиз»

Сергей Черечень предлагает минимизировать роль государства во всех сферах, провести приватизацию, предоставив возможность участвовать в процессе работникам предприятий. Для развития предпринимательства, по его оценке, необходимы бизнес-инкубаторы и фонды поддержки бизнеса с привлечением профильных международных институтов. «Английское право и снижение налоговой нагрузки должны быть доступны не только ПВТ, но и всему бизнесу», − говорится в программе. Управление госпредприятиями планируется передать в руки специалистов и исключить влияние исполкомов на их работу.

Кандидат хочет обеспечить возможность работникам аграрных предприятий участвовать в их приватизации и создавать собственные частные фермерские хозяйства на максимально простых условиях. Среди пунктов программы также значится гарантия частной собственности. Кандидат планирует развивать ипотеку, и предоставлять кредиты по сниженным процентам на строительство первого жилья.

В социальной сфере Черечень предлагает усилить материальную поддержку безработных и гарантировать бесплатное обучение на востребованные специальности. А также отменить «налог на тунеядство», не сокращать размер пенсий для работающих пенсионеров.

Зарплаты госслужащих будут зависеть от эффективности их работы. Высшие чиновники будут обнародовать декларации о доходах и имуществе. Медикам и педагогам кандидат обещает достойные зарплаты и условия труда «без вынужденного труда на 1,5−2 ставки и бессмысленной бумажной работы». Черечень планирует признать европейские сертификаты на лекарства и отказаться от «навязывания» отечественных аналогов.

В системе образования предлагается ориентироваться на лучшие мировые практики. В частности, обеспечить доступ студентов к академическим обменам, отмена обязательного распределения. А также сделать доступным образование на белорусском языке.

Черечень намерен расширить бюджетную поддержку и на частные учреждения с возможностью выбирать дополнительные услуги за дополнительную плату. А также развивать безбарьерную среду и улучшать материальное и социальное положение людей с инвалидностью, предоставив им равные со всеми возможности.

Среди приоритетов — прямая демократия и выборы местной власти. «Каждый регион должен самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и иметь все необходимые полномочия для важных местных решений», — говорится в программе. Далее следует намерение обеспечить верховенство права «вместо привилегий для избранных».

Кандидат предлагает на референдуме решить вопрос о государственных символах. Он планирует ввести мораторий на смертную казнь. А также принять закон о защите животных.

«Никакой интеграции по непрозрачным механизмам. Вступление в любые международные организации и союзы должно быть одобрено на всенародном референдуме», — обозначает Черечень.

Кандидат хочет договориться с ЕС об отмене виз. Во внешней политике предлагается придерживаться нейтралитета и отказаться от вступления в военные блоки. А также отменить обязательную службу в армии.

https://news.tut.by/economics/695281.html – цинк (там же ссылки на полные тексты программ кандидатов).



26 лет назад.

PS. Опрос по выборам Белоруссии, о котором просили читатели, завтра сделаю.

PS2. Послание Лукашенко к белорусскому народу.

Из примечательного.

1. Необходимо сильное государство в жизни нации.

2. Россия поменяла братские отношения на партнерские.

3. Тем не менее, Россия и Белоруссия останутся самыми близкими союзниками.