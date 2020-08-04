 

Израиль предложил Ливану помощь после взрыва в порту Бейрута

04.08.2020, 23:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиПрезидент Израиля Реувен Ривлин выразил сочувствие народу Ливана в связи со взрывом в Бейруте. МИД Израиля через международные каналы и каналы безопасности предложил правительству Ливана гуманитарную медицинскую помощь.

«Мы разделяем боль ливанского народа и искренне протягиваем руку помощи в это трудное время», – приводит слова Ривлина ТАСС.

МИД Израиля в свою очередь сообщил, что по указанию главы внешнеполитического ведомства Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца через международные каналы «предложил гуманитарную медицинскую помощь правительству Ливана».

Государственно израильское радио «Кан» утверждает, что Израиль также предложил Ливану медицинское оборудование и выразил готовность принять пострадавших на лечение.

Кроме того, неназванный источник радио «Кан» в израильской политической системе заверил, что Израиль «не имеет никакого отношения» ко взрыву в Бейруте. Высокопоставленный источник телеканала Ай-24 подтвердил непричастность Израиля ко взрыву в Бейруте.

Ранее эмиратский телеканал Al Hadath сообщал, что целью атаки, которую приписывают ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения «Хезболла».

Напомним, в порту Бейрута произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. По последним данным, при взрыве в столице Ливана погибли по меньшей мере 30 человек, более 3 тыс. пострадали. В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха.

В результате взрыва, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства РФ в Ливане. Погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

По предварительной версии, в порту взорвалась пиротехника, однако глава Общей безопасности Ливана опроверг эту версию, заявив, что это были другие взрывчатые вещества. При этом профессор РХТУ имени Менделеева Дмитрий Мустафин допустил, что в порту могла действительно взорваться пиротехника.

Согласно еще одной версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад. Власти страны заявили, что причина взрыва пока не установлена.

Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Бейрута.





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