Припортовые районы Бейрута практически разрушены, взрывной волной машины забросило на высоту третьего этажа

04.08.2020, 23:06, Новости дня

В результате взрывов в порту Бейрута близлежащие районы ливанской столицы практически разрушены. Видео, демонстрирующее последствия чрезвычайного происшествия, опубликовал в Twitter журналист и блогер Ян Майлз Чонг.

This is what Beirut looks like in the aftermath of the massive explosion at the port. pic.twitter.com/IkW9v19mQU

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

Корреспондент телеканала Al Jazeera Тимур Аджари сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода в припортовой зоне высотой примерно в три этажа.

Как пишет иорданское издание Al Mashhad Al Araby, сейсмологическая обсерватория зарегистрировала колебания земной коры после взрыва в Бейруте, эквивалентные землетрясению магнитудой 4,5.

Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв ощутили жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. По данным ливанских спецслужб, он случился на складе, где хранились конфискованные взрывчатые вещества. По предварительным данным, погибли минимум 30 человек, более 2,5 тыс. получили ранения.