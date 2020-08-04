Найдена связь между оценками студентов и кругом их общения

04.08.2020, 22:54, Новости дня

Во время нового исследования ученые из РФ определили, какие социальные факторы влияют на успеваемость студентов и обнаружили, что сильнее всего их успехи в учебе связаны с кругом их общения.

Специалисты использовали данные о динамике сетей дружбы, помощи и академической успеваемости, а также зафиксировали принципиальные различия в функционале этих связей. Выяснилось, что к росту успеваемости не приводит обращение за помощью по учебе. Рост успеваемости, в свою очередь, вызывает дружба с теми, кто хорошо учится.

Ученые в течение нескольких лет наблюдали за успеваемостью нескольких десятков добровольных участников эксперимента, а после – проанализировали собранные данные при помощи специальной математической модели.