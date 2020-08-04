 

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

04.08.2020, 22:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиВ Москве за минувшие сутки умерли 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Всего в столице умер 4521 человек с подтвержденным результатом теста на коронавирус.

Днем ранее в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом.

Напомним, в конце июля глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Москве снижается.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Трамп: «TikTok должен продать бизнес в США до 15 сентября»

10.07 / «Слишком гламурный» чиновник уволился после критики главы Казахстана

03.08 / Дело старших сестер Хачатурян отдали присяжным

28.07 / “Будет одна большая волна”. В ВОЗ считают, что сезонных эпидемий коронавируса ждать не стоит

13.07 / Армения заявила о сбитых беспилотниках ВС Азербайджана

25.07 / Создать рецепт изготовления искусственных белков ученым помогло машинное обучение

25.07 / Украина примет участие в “Детском Евровидении 2020”

24.06 / Боровичи – город трудовой доблести

28.07 / Эрдоган предложил остановить геологоразведку в Средиземном море

26.06 / Бывший украинский адмирал и глава Балтийского флота РФ Елисеев пришел на парад Победы с украинскими военными наградами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска