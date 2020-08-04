Россия решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

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04.08.2020, 22:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиЦентризбирком РФ не получал официального приглашения от белорусских коллег для участия в наблюдении за выборами президента Белоруссии и принял решение не направлять туда своих наблюдателей, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

«Во-первых, ЦИК РФ не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег, которое заблаговременно направляется в соответствии с имеющимся двусторонним соглашением о сотрудничестве от 4 июня 1998 года», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

Кроме того, по ее словам, российские наблюдатели, которые обычно входят в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, «в этом году также не имеют возможности прибыть в Белоруссию в связи с тем, что БДИПЧ получило соответствующее официальное приглашение белорусской стороны с большим опозданием».

«Вместе с тем, ЦИК РФ не считает возможным направить в Белоруссию своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ, принимая во внимание, мягко говоря, весьма специфическое отношение руководства Белоруссии к коронавирусной пандемии», – добавила Памфилова.

«Я, как руководитель Центральной избирательной комиссии России, не имею права ставить под угрозу здоровье и личную безопасность своих коллег», – заключила глава ЦИК.

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о направленных на него «ядовитых ковидных» стрелах.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.





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