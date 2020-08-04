 

Дочь Толкалиной и Кончаловского дебютировала в кино

04.08.2020, 22:43, Разное

В основе сюжета лежит легенда о семейной паре, в которой мужчина – Хранитель времени. Однажды у влюбленных погибает малыш, и мир погружается во тьму и хаос. Убитый горем отец, который ежедневно переводил часы на башне, перестал это делать, поэтому город перешел во власть духов.

Любовь Толкалина сыграла ведьму, владычицу темной стороны Петербурга. По сценарию она главный антагонист фильма, который должен сделать все, чтобы свет никогда не вернулся в Северную столицу. Как отметила актриса, ради этой роли ей пришлось многому научиться – например, падать с высоты и прыгать на батут.

По словам Любови Толкалиной, грим занимал примерно пять часов каждую смену – это довольно много. Также артистка была вынуждена целыми днями носить цветные линзы, к которым глаза очень долго не могли привыкнуть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Мария Михалкова-Кончаловская (@welcometomaria) 1 Мар 2020 в 9:09 PST

В фильме вместе с мамой снялась и дочь. Мария Михалкова-Кончаловская появится в одном из эпизодов – она исполнила роль гостьи на балу ведьмы. Девушка позиционирует себя как художница, и работа в кино стала для нее новым опытом.

Премьера “Ключа времени” состоится для широкой публики 6 августа. После пандемии коронавируса наконец заработали кинотеатры. Чтобы обезопасить людей, больше половины мест в зрительных залах недоступны для продажи.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Якутский ученый рассказал интересные факты о грозах

27.07 / Как развивается «новая холодная война» между США и Китаем?

03.07 / Мнение: Аномальное голосование

04.07 / «Отключение Балтии»: почему Россия меняет экономическую тактику

15.07 / Однокомнатная Россия

22.07 / Принц Эрнст Август V Ганноверский отправлен в психиатрическую лечебницу после нападения на полицейских

23.07 / Сторона Пугачевой не комментирует суд из-за бренда «Кристина» с ямальской бизнес-леди

06.07 / Мнение: Мода на онегиных

09.07 / Америка подсчитывает жертвы и готовится к гражданской войне: чёрная милиция бросает вызов реднекам

03.07 / Ученые: Открытый космос не является полностью бесшумным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска