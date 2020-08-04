Соколовский столкнулся с проблемой во время подготовки к шоу Первого канала

04.08.2020, 22:43, Разное

В шоу “Ледниковый период” 2020 года примут участие Ольга Бузова, Владимир Маркони, Ирина Пегова, Надежда Михалкова, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Ольга Кузьмина, Влад Соколовский и, вероятно, другие знаменитости. Многие участники уже признались, что катаются на коньках плохо.

Соколовский рассказал, что в детстве несколько раз вставал на лед в специальной обуви, а также надевал ролики, но этот опыт нисколько не пригодился во время подготовки к новому сезону ледового шоу. Сейчас певец чувствует себя маленьким ребенком, который полез на верхнюю полку за вкусностями, но все равно не достал.

Экс-супруг Риты Дакоты восхитился профессионализмом фигуристов, которые также привлечены к съемкам “Ледникового периода”. Теперь Влад понял, какие усилия необходимо прилагать для того, чтобы достичь высоких результатов.

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Публикация от В Л А Д С О К О Л О В С К И Й (@vs20) 4 Авг 2020 в 4:10 PDT

Артист пообещал поклонникам показывать фото и видео с подготовки шоу. Также Соколовский попросил подписчиков поддерживать его во время участия в “Ледниковом периоде”.

Напомним, недавно Влад Соколовский напугал поклонников видеороликом, который он снял вместе с новой возлюбленной. Певец неожиданно ударил девушку по лицу.