Нефть WTI подорожала после мощного взрыва в Бейруте

04.08.2020, 22:30, Новости дня

После мощного взрыва в Бейруте стоимость сентябрьских поставок техасской светлой нефти (WTI) на торгах в США выросла, свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.

После мощного взрыва в Бейруте стоимость барреля WTI на торгах в США выросла на 0,64 доллара (1,56%) и к 15.05 (22.05 мск) достигла 41,65 доллара, передает ТАСС.

Президент финансовой компании NationsShares Скотт Нейшнс в эфире телеканала CNBC выразил мнение, что одной из главных причин роста стоимости WTI стал взрыв в Бейруте. «Мы опасаемся геополитической нестабильности», – отметил он. По его словам, произошедшее может привести к перебоям с поставками нефти.

Напомним, в порту Бейрута произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. По последним данным, при взрыве в столице Ливана погибли по меньшей мере 30 человек, более 3 тыс. пострадали. В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха.

В результате взрыва, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства РФ в Ливане. Погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

По информации СМИ, целью атаки, которую приписывают ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения «Хезболла». Армия обороны Израиля заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о ракетном ударе по порту Бейрута.

По предварительной версии, в порту взорвалась пиротехника, однако глава Общей безопасности Ливана опроверг эту версию, заявив, что это были другие взрывчатые вещества. При этом профессор РХТУ имени Менделеева Дмитрий Мустафин допустил, что в порту могла действительно взорваться пиротехника.

Согласно еще одной версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад. Власти страны заявили, что причина взрыва пока не установлена.

Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Бейрута.