Мнение: Лукашенко сразится за власть с фанерными марионетками

04.08.2020, 22:30, Разное

Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. Он пообещал белорусам рост зарплат в два раза и дал характеристику своим оппоненткам на выборах. Говоря о задержанных российских гражданах, Лукашенко заявил, что они якобы были специально засланы в страну и пригрозил в случае обострения обстановки неприятностями «до Владивостока». Впрочем, в Москве эти заявления Батьки восприняли спокойно.

Во вторник утром президент Белоруссии Александр Лукашенко опубликовал на страницах издания «Звязда» свою избирательную программу, а в середине дня выступил с обращением к членам парламента и к нации. Трансляцию вели государственные телерадиоканалы республики.

В ходе полуторачасового обращения президент подробно остановился на ситуации с арестом тридцати россиян, которых в Минске заподозрили в попытке дестабилизировать обстановку в республике. Лукашенко назвал задержанных «боевиками», намекнув на то, что они готовились устроить бойню и «цветную революцию», и призвал Москву в этой ситуации не манипулировать фактами, прекратить «врать и нести всякую писанину в средствах массовой информации».

По версии Батьки, задержанные «рассказали все», в частности, они якобы признались в том, что были направлены в Белоруссию специально. «Все это вранье: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была – ждать», – сообщил Лукашенко.

Лукашенко призвал сохранить мир в стране и заявил, что «у кукловодов ничего не получится». При этом президент сообщил о еще одном отряде иностранных боевиков, якобы «переброшенном на юг республики» – и тоже для подрыва стабильности в Белоруссии. Он пригрозил: если в Белоруссии «полыхнет», то смута не удержится в рамках республики и «до Владивостока будет тяжело».

Впрочем, такая череда обвинений в адрес восточного соседа не помешала Лукашенко, как и прежде, назвать Россию ближайшим союзником. Он лишь добавил, что Москва будто бы сама решила сменить братские отношения на партнерские. «Россия боится нас потерять, потому что, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга», – перечислял Лукашенко. Он также пожаловался, что бюджет республики потерял 600 млн долларов из-за недавних «нефтяных разборок» с Россией.

Что касается предстоящих 9 августа президентских выборов, то глава государства пообещал, что никто не собирается красть ничьи голоса. Свою главную соперницу – кандидата Светлану Тихановскую, а также ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову Лукашенко назвал «несчастными девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит». «Различайте реальную политику, реальную оппозицию и фанерных марионеток: нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда. Мы хорошо знаем те фабрики, с конвейера которых сходят такие кандидаты: появляются, обманывают, провоцируют, потом списываются в тираж своими же хозяевами», – сказал Лукашенко.

При этом он заявил, что власти примут любое решение граждан страны на выборах главы государства, но попросил «не предавать».

Тихановская уже ответила действующему главе республики. «Я не смотрела полностью его обращение, но эти слова слышала. О каких силах идет речь, сказать не могу, кто там собирается что дестабилизировать, – сказала Тихановская РБК. – Но о том, что три девчонки, ну не соврал же. (…) Три боевые подруги, три соратницы – так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин».

Ответили Лукашенко и в российском МИДе. Стоит согласиться с той частью речи, где говорится о «братских отношениях народов», не подверженных сиюминутным переменам, «включая электоральные», заявила представитель дипломатического ведомства Мария Захарова. «Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», – подчеркнула Захарова.

В Совете Федерации тоже спокойно отреагировали на резкость некоторых слов Лукашенко, списав их на предвыборный мандраж. «Да, нынешние оценки из уст Лукашенко не работают на улучшение наших отношений. Слова прозвучали неприятные, требующие осмысления и какой-то реакции, – признал член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов. – Но я все-таки спишу это на предвыборную нервозность, на некий результат провокационных действий со стороны зарубежных и внутриполитических противников Лукашенко. Вся эта история с задержанием наших граждан явно отдает в лучшем случае дешевым политическим водевилем, а в худшем – это продуманная провокация, рассчитанная на дестабилизацию российско-белорусских отношений».

Сенатор рассчитывает, что после выборов «наши отношения придут в более-менее нормальное состояние».

Внешняя политика вскользь упоминается и в предвыборной программе Лукашенко, однако без конкретики. Слово «Россия» в нем вообще отсутствует. Батька лишь обещает в случае победы приложить все усилия «для расширения числа дружественных» Белоруссии стран. Зато есть конкретика по части социальной политики – Лукашенко обещает в ближайшие пять лет удвоить зарплаты за счет экономического скачка. Кроме того, он обещает провести в ближайшие пять лет референдум по изменению конституции. «Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с конституции», – пишет Лукашенко. По его мнению, белорусы «определят свои права, обязанности, свободы и обязательства, а также полномочия органов государственной власти». При этом Батька не объясняет, какие недостатки есть в действующей конституции и как именно надо изменить полномочия властей.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец назвал предвыборную программу Батьки пространной. В частности он сомневается в обещании удвоить зарплаты всего за одну пятилетку. Болкунец обратил внимание на отсутствие в программе методологии. «Он пишет об образовании, но не уточняет, как именно оно будет развиваться. Также нет уточнений того, как будет меняться рынок труда», – добавил собеседник.

По мнению Болкунца, правки в основной закон тоже нужно было вносить гораздо раньше. Идея Лукашенко изменить конституцию «давно витала в воздухе». «Такие намерения появились после ухода Назарбаева с поста президента Казахстана. Но он поступил мудро, а Лукашенко уже опоздал. Ему надо было провести конституционную реформу, назначить преемника и покинуть свой пост», – считает политолог.

В свою очередь политолог Алексей Дзермант приветствует намерение Лукашенко изменить основной закон. Он предположил, что это будет связано с передачей части президентских полномочий парламенту. «Приходит новое поколение с запросами на разнообразие политической жизни и желанием уменьшить «ручное» управление государством», – отметил эксперт.

Политолог отметил слова Лукашенко о желании сохранить социальное государство, поддерживать образование и здравоохранение. «Белоруссия не пойдет по пути шоковых неолиберальных реформ», – добавил эксперт.

Тем временем, несмотря на все свои пикировки с Россией, Белоруссия остается активной участницей программ содействия Евразийского союза. Не далее как в понедельник Евразийский фонд стабилизации и развития одобрил Минску два кредита на общую сумму в 5 млрд. долларов. Об этом сообщается на сайте фонда. Уточняется и назначение средств – бюджетная поддержка.