Белый дом: демократы отклонили четыре предложения по пакету экономической помощи

04.08.2020, 22:25, Новости дня

В ходе переговоров по поводу нового пакета экономической помощи, призванной смягчить последствия пандемии коронавируса, демократы отклонили четыре предложения Белого дома, а сами не выдвинули ни одного, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани в ходе пресс-брифинга во вторник.

«Демократы делают из этого процесса посмешище, – сказала она. – Мы по-прежнему взаимодействуем с ними, но президент четко дал понять, что готов действовать».

Макэнани также рассказала, что администрация вскоре примет меры в отношении сервиса TikTok и других китайских приложений в связи с угрозой для национальной безопасности. По ее словам, президент и госсекретарь Майк Помпео заявили, что меры будут приняты в ближайшие дни. Подробностей о планируемых мерах она не уточнила.

Макэнани добавила, что в администрации внимательно следят за развитием ситуации в Бейруте, где во вторник прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли не менее 10 человек.