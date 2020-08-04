Трамп поздравил военнослужащих Береговой охраны с 230-й годовщиной ее создания

04.08.2020, 22:25, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по случаю 230-й годовщины создания Береговой охраны.

«В этот день в 1790 году Конгресс уполномочил министра финансов Александра Гамильтона собрать группу судов для защиты торговли и доходов нашего только что созданного государства. То, что начиналось всего с нескольких небольших катеров, превратилось в лучшую в мире службу морского управления, безопасности и охраны, известную сейчас как Береговая охрана США», – заявил президент.

«За 230 лет с момента создания Береговой Охраны наша страна стала сильнее благодаря преданности Береговой охраны своему девизу Semper Paratus, «всегда готов», – подчеркнул президент. – Эти мужественные люди защищают наши границы, спасают терпящих бедствие моряков, способствуют безопасному прохождению товаров на триллионы долларов в наши порты и из них, а также борются с контрабандой наркотиков и торговлей людьми и выполняют множество других задач, важных для безопасности американского народа».

Президент напомнил, что в прошлом месяце посетил штаб-квартиру Южного командования ВС США во Флориде, где с гордостью услышал отчет об усилиях Береговой охраны по борьбе с торговлей наркотиками. По его словам, с момента начала кампании было произведено более 1000 арестов и перехвачено более 120 тонн наркотиков. «Эти усилия обеспечивают безопасность американского народ и продвигают интересы нашей страны как дома, так и за рубежом», – отметил Трамп, поздравив военнослужащих с профессиональным праздником и поблагодарив их за доблестную службу стране.