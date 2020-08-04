Жириновский не исключил бегства Лукашенко из Белоруссии

04.08.2020, 22:23, Разное

Если Лукашенко на следующий день после выборов объявит о своей победе, ситуация в Белоруссии может развиваться по непредсказуемому сценарию, заявил Жириновский. Лидер ЛДПР считает, что часть армии и милиции могут отказаться подчиняться главе государства. В таком случае президенту придется покинуть страну, уверен политик.

Жириновский напомнил о событиях в Киеве в середине февраля 2014 года. Тогда все думали, что после подписания соглашения Виктора Януковича с оппозицией ситуация нормализуется, к тому же гарантами договоренностей выступили Германия и Франция.

В итоге оппозиция быстро взяла инициативу в свои руки, а Януковичу пришлось бежать сначала на восток страны, затем в Крым, где его эвакуировали в Россию, напомнил Жириновский. По его мнению, схожий сценарий может повториться в Белоруссии.

Политик считает, что за 26 лет граждане устали от правления Лукашенко. Белорусы, по словам лидера ЛДПР, “тихие-тихие”, но день после выборов может принести много сюрпризов, приводит мнение Жириновского РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Противостоять Александру Лукашенко будут четыре кандидата, включая Светлану Тихановскую. Среди оппозиции она пользуется наибольшей поддержкой граждан. Так, в Минске на митинг ее сторонников пришли более 60 тысяч человек.

За несколько дней до выборов Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием парламенту. Значительную часть времени глава государства посвятил отношениям с Россией. В адрес Москвы прозвучало много критики и упреков.

А вот и Лукашенко вышел, наконец, выступать перед своим электоратом. Лица прям светятся оптимизмом pic.twitter.com/nTOSm1CRwE

— Дмитрий Навоша (@navosha) August 4, 2020